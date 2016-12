Ámtenarnan ta haña dia 2 di yanüari 2017 komo dia liber

WILLEMSTAD,- Pa ámtenarnan dia 2 di yanüari 2017 ta un dia liber. Asina minister di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko Ruthmilda Larmonie-Cecilia a duna di konosé 29 di desèmber. Segun Larmonie-Cecilia Konseho di Minister a tuma e desishon pa mustra ku gobièrnu ta balorá e trabou importante ku ámtenarnan ta hasi pa komunidat di Kòrsou.

Algun dia pasa a bira konosí ku gobièrnu ta duna tur ámtenarnan un bónus di fin di aña di 135 florin bruto. Promé ku aña 2012 ámtenarnan a haña 250 Naf komo bónus, pero te ainda esaki no ta posibel mas, segun Larmonie-Cecilia. ‘Pero komo bon doño di trabou nos ke mustra tur hende ku ta traha pa gobièrnu di Kòrsou, ku nos ta apresiá nan dedikashon hopi.’

Ku esaki Konseho di Minister ta splika ku ámtenarnan ta liber ‘zover de dienst het toelaat’. Esaki ta nifiká ku pa sierto grupo, manera polis i brantwer, un dia liber 2 di yanüari por ta no ta posibel.

Resientemente a bira konosí ku sindikato ABVO ta hopi desapuntá ku gobièrnu ta bolbe paga 135 florin di bónus. Den deklarashon pa EXTRA, presidente di ABVO, sr. Wendy Calmes a bisa ku esaki ta algu desapuntá i ku gobièrnu no ta kumpliendo ku loke a palabra den pasado pa ku asuntu di bónus. P’esei e ta kere ku si gobièrnu no por kumpli ku un bónùs adekuá, duna ámtenarnan liber dia 2 yanüari 2017.