Aqualectra konfrontando problema ku suministro koriente

WILLEMSTAD.- Aqualectra for di den oranan di mainta ta konfrontando inkumbenensha ku suministro di koriente. Esaki pa motibu ku e planta di CRU direpente a kai afó i a surgi un falta di kapasidat di koriente (9 MW) ku barionan a keda sin koriente.

Aqualectra a kita su konekshon ku e planta di CRU pa evitá ku mester suministrá nan koriente i mas aria lo keda sin koriente. Na momento ku a hasi esei e ret a bira instabil i a pone ku e frekuensia tabata subi baha ku konsekuensia ku e koriente tabata bai bin den e mesun arianan diferente bes tras di otro. Un situashon ku no a eksperensiá promé dje forma aki.

Aktualmente ta investigando e fenómeno aki debidamente i ta hasiendo ehersisio pa stabilisá e frekuensia. Tanten ku no logra stabilisá e frekuensia tin chèns ku koriente por keda kai afó mas be. Ta hasi un apelashon pa saka aparatonan elektróniko for di koriente ku no ta den uzo.

Ta hasiendo tur esfuerso nesesario ta remediá e situashon di frekuensia di koriente mas lihé posibel. Mientrastantu a sigui apliká e sistema di schakel (kita i pone koriente) den aria di Bandariba pa 2 ora. E arianan ta:

Cas Grandi, Spaanse Water, Hanenberg, Brakkeput Ariba, Gold coast, Jan Thiel, Rooi Santu, Volkswoningen Montaña, Montaña Rey, Recompensa, Fuik, Seru Machu, Katoentuin. Weto, Klundert, Kwartje, Janbos, Sint Thomas, Kent U Zelf, Oude Water.

Aqualectra ta pidi su diskulpa pa e situashon inkómodó ku a surgi na promé lugá pa nos klientenan, sigur den e temporada aki i pa Aqualectra mes tambe.