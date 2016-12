Ku finansiamentu di estudio BES: Awor por studia na Canada tambe

KRALENDIJK — Bon notisia

pa studiante di Hulanda

Karibense. A adaptá e finansiamentu

di estudio di BES.

Awor nan por bai studia entre

otro na Canada. Tweede Kamer

a reuní e siman aki tokante e

proposishon di lei aki. Di

akuerdo ku un publikashon di

Ret Karibense.

Saba a pidi pa deklará e

finansiamentu di estudio BES

bálido tambe pa estudionan na

Canada, pasobra hopi studiante

sabano i statiano ta preferá di

studia den un pais di abla ingles

ku na Hulanda, teniendo na

kuenta ku nan idioma materno

ta ingles.

Esther Henry, ku ta studia

na Estádos Unídos, ta entusiasmá

tokante e kambio

binidero. El a buska informashon

kaba tokante diferente

universidat kanades. Lo ta un

diferensia di mas o ménos 5000

dòler. Pero e nivel di enseñansa na Canada ta mas haltu tambe.

Awor e ke hasi su MBA na

Canada.

Rose Caines, ku ta biba na

Hulanda, ta kontentu. E plaka

di skol na universidatnan

merikano simplemente ta

muchu haltu. E motibu mas

grandi pa bai Canada ta pa kaba

un estudio. Pero tambe pasobra

ta mas barata.

Na Canada Caines no tin

molèster di e barera di idioma.

Hopi statiano ta enfrentá esaki

na Hulanda. Nuebe di kada

dies statiano hóben no ta papia

bon hulandes. Ami tambe a

tuma dos aña pa mi siña. Tòg

nan ta bini Hulanda pasobra

studia ei ta barata, pero idioma

ta hunga un papel importante’.

E finansiamentu di estudio

di BES riba otro terenonan

tambe ta igual na e finansiamentu

di estudio di Hulanda

Oropeo. E ta bálido tambe pa

estudionan privá rekonosé. Gobièrnu no ta finansiá estudionan

asina, pero e studiantenan

ta haña finansiamentu di

estudio tòg. Esnan ku ta risibí

finansiamentu di estudio di

BES den futuro tambe por

kuminsá un estudio na febrüari,

na mitar di e aña

akadémiko.

Studiantenan ku kambia di

estudio ántes no tabata haña

finansiamentu di estudio di

BES na ougùstùs, pasobra e ora

ei e estudio bieu a para i e nobo

no a kuminsá ainda. Pero

gastunan di kosto di bida si

tabata sigui normalmente i

esaki tabata kousa problema

finansiero. Meskos ku e

finansiamentu di estudio

Hulandes Oropeo awor ta paga

esaki na ougùstùs.

Na petishon por adaptá e

pago mensual di finansiamentu

di estudio BES. Pa hopi

studiante na universidatnan

merikano no ta kumbiní pa

paga tur luna, pasobra nan

mester paga un suma grandi

dos bia pa aña na nan instansia

di edukashon.