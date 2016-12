Medidanan di tráfiko i seguridat den Punda pa mayan

WILLEMSTAD – Relashoná ku selebrashon di fin di aña dia 31 di desèmber próksimo den Punda, polis lo tuma e siguiente medidanan di tráfiko i seguridat. Dia 30 di desèmber for di 12 or di anochi no por parker na ámbos banda den Pietermaaiweg i Kaya Wilson Papa Godett te na Scuba Lodge. Dia 31 di desèmber te ku 9 or di mainta tráfiko ta sigui normal. Despues di 9 or di mainta ta sera tráfiko riba Pietermaaiweg na altura di ‘Café de Tijd’ te na ‘Scuba Lodge’. E tráfiko ku ta drenta Punda lo keda desviá for di De Ruyterkade via di Waaigatplein direkshon Sha Caprileskade – Handelskade – Gouvernementsplein – Plaza Manuel Piar – Waterfortstraat – Hendrikplein – Pietermaaiplein entrada Pietermaai Parking. Parkermentu ta bai den Pietermaai Parking. Pa sali for di Punda ta bai direkshon di Prinsenstraat pa Junior Salas kue direkshon di De Ruyterkade. Despues di e show di pagara lo habri Kaya Papa Godett pa tráfiko. Trùk i bùsnan grandi no ta permití pa drenta Punda via di e kamindanan ariba menshoná. Tráfiko motorisá ku no ta deseá di drenta Punda por hasi uso di Wilhelminabrug (direkshon Scharloo) i De Ruyterkade (Marshe Nobo) i bandoná e área di Punda. Vehíkulonan ku no tene nan mes na e medidanan di tráfiko aki lo keda di tou pa un kran riba kosto di e doño. Pa seguridat di pueblo en general polis ta supliká tur persona pa tene nan mes na e medidanan di siguridat i di tráfiko ariba menshoná.