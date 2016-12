Parlamento lo reuní 6 di yanüari tokante retiru di nan presidente

WILLEMSTAD,- Grefir di Parlamento di Kòrsou, na nòmber di presidente di Parlamento dia 28 di desèmber a anunsiá ku lo tin reunion públiko di parlamento dia 6 di yanüari 2017 for di 2 or di atardi ku e siguiente tópikonan: Retiru di Presidente di Parlamento i eskoho di un Presidente i Visepresidente di Parlamento. Otro punto riba agènda ta: deliberashon ku Gobièrnu enkuanto e akuerdo di gobernashon 2016-2020 “Dignidat humano ta sentral”.

Esaki ta un kontesta riba karta ku 9 parlamentarionan a manda riba dia 24 di desèmber na presidente di Parlamento Humphrey Davelaar pa un reunion urgente dia 27 di desèmber tokante retiro di Presidente di Parlamento i elekshon di un presidente di Parlamento nobo huntu ku un visepresidente di Parlamento.

E grupo di nuebe parlamentarionan ta konsistí di tur 4 miembro di frakshon di MFK, tur 3 miembro di frakshon di Kòrsou di Nos Tur, parlamentario pa Movementu Progresivo Marilyn Moses i parlamentario independiente Eduard Braam.

Den e karta e nuebe parlamentarionan a skirbi ku na e momentu aki nan tin un mayoria den Parlamento. E miembronan ta splika ku e karakter di urgensia ta basá riba preokupashon ku no tin sufisiente sosten den Parlamento pa gabinete Koeiman. Esaki tin di aber ku djabièrnè 23 di desèmber 7 miembro di Parlamento a keda huramentá komo minister. Komo konsekuensia Kòrsou awor ta konosé 14 parlamentarionan. Presidente di parlamento na a reakshoná riba e karta promé ku 27 di desèmber. P’esei dia 27 di desèmber e 9 parlamentarionan a entregá un karta na gobernador Lucille George-Wout. Den e karta, ku ta firmá dor e mesun 9 parlamentarionan, nan ta bisa ku e ministernan di gabinete Koeiman no tin e sosten nesesario di Parlamento di Kòrsou.

Segun e nuebe parlamentarionan ministernan di gabinete-Koeiman mester entregá nan posishon. Tambe segun e nuebe parlamentarionan e ministernan nobo no por tuma niun akshon pasobra nan no ta outorisá pa aktua komo minister. Tur nan aktonan komo minister ta pa nan mes kuenta, segun e nuebe parlamentarionan.