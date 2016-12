Problema entre dos hòmber a kaba den 5 asesinato

Tweet on Twitter

…Fo’i aña pasá EXTRA a mustra riba un tendensia destruktivo ku ta afektando nos pais.

Kasonan di asesinato no únikamente a sigui tuma lugá e aña aki, pero un biaha mas tabatin dòbel i asta tripel asesinato. Riba 24 di yüli djadumingu alrededor di sinku pa kuater (3:55) di mardugá Kòrsou a keda di shòk un biaha mas ku e mal notisia di otro kaso di asesinato kaminda no un ni dos persona a pèrdè nan bida, si no tres. E suseso a tuma lugá nèt dilanti e sitio di parker di Campo Alegre Resort situá riba Seru Fortunaweg i tabata trata di un plan presisamente kalkulá. Manera ku e promé unidat polisial a yega na e sitio a topa tres hòmber drumí na suela riba e lugá di stashoná outo, sin ta ta duna señal di bida. Tur tres tabatin vários perforashon di bala rònt di nan kurpa.

Dòkter di polis ku a presentá na e sitio a konstatá morto di e hòmbernan: Richenelo L.R. Emerencia, nasé dia 13 di febrüari 1994; Cristen Y. Leonard, nasé dia 26 di mei 1995; Irvin M. Rosa, nasé dia 16 di yanüari 1981. Tur e tres víktimanan aki ta nasé na Kòrsou. Na e sitio, personal di Team Forensiko a konfiská un kantidat grandi di kashi di bala loke ta indikativo ku ta arma pisá a keda usá pa kometé e likidashonnan aki. Riba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpanan pa mas investigashon.

Tripel asesinato konektá na dòbel asesinato

Rápidamente despues di e tripel asesinato aki a kuminsá sirkulá e informashon ku esaki ta vinkulá ku un kaso di dòbel asesinato ku a tuma lugá dos siman promé den Esmeraldaweg. Riba e anochi di dia 8 di yüli EXTRA a kore yega na e sitio i topa un SUV Kia Sportage pará mei mei di kaminda ku porta habrí. Te kaminda a logra di tuma nota di dje, ámbos víktima tabatin vários perforashon di bala na diferente parti di nan kurpa. Segun e investigashon preliminar a sali na kla ku tres hòmber tabata sintá den un outo dilanti di un kas den e kaya en kestion. Direpente e hòmber ku tabata sintá patras den e vehíkulo a sinti moveshon i a baha for di e outo. Na e momentu ei el a mira dos hòmber armá tabata aserká. El a kuminsá kore indikando na e dos otro hòmbernan ku a keda sintá den outo, pa nan tambe kore. Na momentu ku e duo aki a sali i kuminsá kore, e dos hòmbernan a kuminsá lòs un kantidat di bala riba nan ku a alkansá ámbos na diferente parti di nan kurpa. Dòkter di polis a akudí na e sitio i a konstatá morto di e dos hòmbernan Gianny Alexander Haseth, nasé 30 di mart 1986 i Rudsel Girigoria Josefa nasé 22 di mei 1979, ámbos na Kòrsou. Na e momento ei ainda no tabata muchu kla kiko tabata e motibu di e likidashon.

Sinembargo segun EXTRA su fuente di informashon, un di e víktimanan tabata e hòmber envolví den e tiroteo ku a tuma algun dia atras riba Rooseveltweg na altura di Greenhouse. Ta trata aki di e kaso di dos hòmber ku tin problema ku otro i a topa kara kara i a surgi un bringamentu i despues ámbos hòmber a saka ko’i tira kuminsá lòs riba otro.

Loke a sigui despues tabata un yagmentu pa yega na e esnan ku tras di e likidashon. Anto esaki a sosodé tambe riba 24 di yüli ku asesinato di tres persona.

Investigashon relámpago

Sinembargo pa den oranan di mèrdia di djadumingu ya tabatin kuater entrada hudisial ku a tuma lugá, pero no den kas di potensial sospechosonan, si no den kas di e víktimanan. Polis a bai na un kas na Reggestraat i na Steenmijweg pero no a haña nada partikular. Na un kas na Kaya Dodo Palm a haña i konfiská un tablet i tambe kantidat di hash. Den un kas na Kaya Augusto Boelijn polis a kontrolá un hóben di sekso maskulino i den un tas ku e tabatin den su poder a haña i konfiská un arma di kandela kargá ku bala. Tambe a haña i konfiská dos kartucha di “shotgun”. Polis a detené e hóben R.R.E. nasé na Kòrsou di 15 aña di edat. Aparentemente entre esnan ku a detené tin di nan ta amigu di e 3 víktimanan di Campo Alegre i tabatin intenshon di tuma revancha. E kaso ta ketu bai bou di investigashon por a determiná e ròl di kada un di e personanan ku ta detené.

Segun EXTRA su fuente di informashon, e kámara di seguridat di Campo Alegre a graba tur loke a pasa i esaki lo fasilitá e investigashon.