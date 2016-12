Retraso den pago empleadonan públiko

WILLEMSTAD.- Gobièrnu ta partisipá ku pago di salario di empleadonan públiko di Kòrsou ku no ta pasa via di MCB, lo keda paga mas tarda dia 23 di desèmber. Esaki ta konsekuensia di un omishon debí na e fecha di pago inkorekto den nan sistema, empleadonan públiko ku ta kobra na otro bankonan, no por a kobra dia 21 desèmber último. Gobièrnu ta garantisá ku tur esnan ku no a kobra ainda, ku pa mas tarda dia 23 di desèmber nan salario ta riba nan kuenta i ku a hasiendo lo máksimo esfuerso pa tòg remediá e situashon aki mas lihé posibel.