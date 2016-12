“Usha” un hóben alegre ku soñonan pa alkansá ranká fo’i e bida aki

…Riba 3 di sèptèmber Karoushaney Martina, kariñosamente yamá “Usha”, un hóben adulto di 22 aña di edat, yen di bida, ku soñonan i metanan ku ainda e ta konvensí di por logra un dia, i ku un yu di 1 aña di edat a keda kruelmente ranká for di e bida aki. Su morto a tuma lugá den diskoteka The Alley situá den Punda, sitio ku el a bai huntu ku su amiganan ku a rog’é masha tantu pa nan bai disfrutá un ratu.

Sinembargo niun di e amiganan aki no a ni sikiera imaginá nan mes ku e anochi ei lo a kombertí den un anochi trágiko i e último biaha ku nan lo mira Usha su bunita smail. Un di e tantu balanan ku e sospechoso Crisje a basha pa loko den diskotèk a alkans’é na su kabes. Un total di dos persona, Jurick Kurthley Gregorio Hooi i Karoushaney Martina, a pèrdè nan bida e mardugá ei. E víktimanan no tabatin niun klase di relashon ku otro i ni sikiera tabata konosé otro, e úniko kos ku nan tin en komun ta ku nan a pèrdè nan bida riba e dia ei.

Usha a kometé un eror di ta den e diskoteka The Alley riba e anochi aki?

Promé ku kontestá e pregunta aki laga nos ban wak ki tipo di hende Karoushaney Martina tabata. Komo mucha el a bai Berg Carmel, pa despues sigui pa Radulphus College. Komo ku kosnan a kana ménos bon un temporada e mester a kambia di nivel i a opta pa bai Albert Zweitser i St. Paulus. Anto pa finalmente a bai skol di anochi na Peter Stuyvesant College (aktualmente Kolegio Alejandro Paula). Un di su soñonan tabata pa un dia e bira un ‘laborant’.Ku un smail riba su kara i na mesun momento ku un tristesa notabel den su wowonan, sra. Karenza Meriën, mama di Usha ta deskribié komo un persona hopi lif, ku tabata gusta landa i ku tabata gusta su moveshonnan na unda e por baila i gosa, spesialmente di su banda faborito ku ta Cache. “Usha tabata un persona lif ku no tabata por soportá mira inhustisia, mesora e kos ta duele. Tampoko e no tabata un persona ku ta hañ’é den problema”, su mama a splika.

Un yu a keda sin su mama i un mama sin su yu

Ku Usha su 19 aña e ta sali na estado i ta duna lus na un bunita prinsesita. E bunita yu aki, ku yanüari ta kumpli 2 aña lamentablemente a keda sin su mama. Ora un mama fayesé e yu ta haña e título di wèrfano i ora un esposa/esposo fayesé e otro ta bira biuda/biudo, pero ora un yu muri no tin un nòmber riba e mundu aki pa duna e mayornan. No ku tin mester di un nòmber tampoko, pero ta djis pa nos para ketu un ratu na esei.

Sra. Meriën ku awa na wowo ta kòrda e último momentonan ku el a pasa ku su yu i loke ku ta mas tristu ainda ta ku e dia ei Usha no tabata kontentu kuné pasó el a ninga pa wak e yu pe pa e bai sali e anochi ku el a pèrdè su bida. Sra. Meriën ta bisa ku el a sinti algu ku e no por a splika na e momento ei. Sinembargo e no por konsiderá e echo ku Usha a bai “The Alley” e anochi ei komo algu robes. E berdadero kulpabel ta e trahadó di seguridat ku a permití e arma di kandela drenta e diskotèk. Usha pará inosentemente den e diskotèk huntu ku su amiganan direpente a tuma nota di un problema entre algun suheto i meskos ku hopi di esnan ku tabata ei den, nan a kue direkshon di porta pa asina sali. Sinembargo tirunan a kuminsá kai i lamentablemente un di e balanan pèrdí aki a alkans’é na e parti patras di su kabes ku a okashoná su morto inmediato. Loke a sigui despues ta un etapa doloroso ku palabra ta difísil pa deskribí ku famia i amigunan serkano ta ainda tin ku dil kuné.

E reakshon di komunidat

Usha un hóben adulto di 22 aña ku tabata biba riba su mes a keda poné den lus negativo despues ku a sali na kla ku su mama i algun otro persona a ninga pa kuida su yu pa e por bai sali e anochi ku el a pèrdè su bida. Su mama a asta bisé pa mihó e keda kas.

E kos a yega asina leu ku hopi persona a pone énfasis riba e echo ku Usha su mama a bisé pa no bai komo e motibu prinsipal di su morto. Anto sin ke kita for di e intuishon di un mama pa sinti algu ku tin biaha e no por splika ku palabra, no ta na su lugá pa Usha ta esun responsabel pa su propio morto.

E no a bai e diskotèk pa molestiá niun persona, pero simplemente pa e gosa i tin un ratu plasentero, kontrali for di e suheto ku a sali kas ku e arma di kandela i a lòs e tirunan fatal ku a kosta bida di 2 persona. Usha ta simplemente un víktima di e violensia kresiente den nos komunidat. E komentarionan ku tabatin ta un prueba palpabel ku ainda nos no ke atendé severamente ku e aktornan prinsipal ku ta sòru pa e armanan drenta nos pais i tampoko baha di forma pisá riba esnan ku kobardemente ta kita otro su bida. E impreshon ku ta ser duná ta, ku hopi hende de nos komunidat ke keda bon ku e kriminal, probablemente pa miedu i ta apstené di kritiká abiertamente.

E berdadero kulpabelnan

Pa sra. Meriën esun ku ta haltu riba e lista komo kulpabel ta e bewaker ku a permití pa un arma di kandela ta den e diskotèk. Di akuerdo ku e investigashon ku a keda hasí, e bewaker a tuma e arma di kandela na entrada i warda esaki. Despues ku a surgi e problema, e bewaker a entregá e arma na esun ku a lòs e tirunan fatal. Pa sra. Meriën e bewaker ta pagá pa e sòru pa seguridat di esnan ku ta den e diskotèk i no pa e mes ta envolví den akto kriminal. E aktitut robes di e bewaker aki huntu ku e esun ku a lòs e balanan a kosta bida di hende inosente. Diskotèk “The Alley” ta un soño di e propietario Michael Cijntje ku a bira realidat. E tabata kier a trese bida den sentro di siudat, spesialmente pa turistanan ku ta bin ku barku krusero. Sinembargo poko poko lokalnan a kuminsá bishitá i sra. Meriën a konta di su enkuentro ku Michael Cijntje na unda ámbos a yora pa loke a sosodé. Pues ta hopi hende, den diferente forma a keda perhudiká i afektá pa loke a sosodé.

Aktualmente tin 5 persona detené komo sospechoso. Ta trata di dos empleado di The Alley, un di nan ta un hende hòmber ku tabata traha komo bewaker i un hende muhé ku no ta konosí kiko tabata su funshon. E tres otro sospechosonan tin entre nan e persona ku ta keda konsiderá komo esun ku a lòs e tirunan fatal ku ta e sospechoso Crisje Martina.

Entiero kaha será

Ta inkreibel te na kua nivel sierto personanan den nos komunidat por yega. Sra. Meriën a duna di konosé ku hopi ta esnan ku a reklamá pasó el a disidí pa entiero di Usha a tuma lugá ku kaha será. Un di e tirunan ku a alkansá Usha, a drenta patras di su kabes sali dilanti na su kara. Konsekuentemente na salida e bala a daña su kara.

Awó kualke hende lo puntra kiko bunitesa tin di aber ku pèrdida di un ser kerí. E splikashon di sra. Meriën tabata “Mi no tabata ke pa mi último rekuerdo di Usha ta unu kaminda e no ta nèchi.

Mi ke kòrdé komo un hóben bunita i alegre. P’esei mi no kier a wak Usha despues di e insidente i a disidí pa e entiero a tuma lugá kaha será. Un desishon ku algun persona no tabata masha kontentu kuné, pero si bo pensa un ratu i pone bo mes den sapatu di e mama no ta difísil pa komprondé su desishon.

Pa konkluí

Usha ta un di e víktimanan mas di e violensia ku ta asotá nos pais. E no tabatin niun klase di vínkulo ku baho mundu i no a kometé un krímen dor di disidí di ta den The Alley e anochi di su morto. Loke a sosodé ta algu sumamente tristu i komunidat den su totalidat mester sòru pa e no ripití nunka mas.

Palabra di fortalesa ta bai na famia i sernan kerí di Karoushaney “Usha” Martina