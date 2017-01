Korte Penal no por a trata kaso kontra di agente polisial

WILLEMSTAD. – Awe Korte Penal di Promé Instansia mester trata un kaso di intento di asesinato kontra e agente polisial Zeno Inecia (30) i tambe e ko-akusado Cosquelino Francisca (34). E kaso no por a keda trat pa motibu ku e abogadonan no a presentá. Ta konosí ku abogadonan ta den wèlga, pero no ta konosí si ousensia di e abogadonan aki den sala di korte tin di aber ku e wèlga. Ministerio Públiko ta persiguié e dos akusadonan aki pa intento di asesinato kometa dia 6 di aprel 2016 i na unda a trata di kita bida di e hòmber Luis Bernadina. No tin fecha ainda ki dia e kaso lo keda tratá.