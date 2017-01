Aresto di Rilley Ignacio ta muestra di abusu di poder

WILLEMSTAD. – Ayera atardi fotógrafo di korant EXTRA Rilley Ignacio a haña su mes den un situashon ku nunka ántes el a pensa, esta ku un dado momentu su mannan ta den bui di polis i ku e notifikashon ku e ta arestá. Komentarionan ku tabata sirkulá na e sitio di e suseso tabata riba un linia, esta ku aki ta trata di un abusu di poder, pa motibu ku no tabatin niun ekspreshon di insulto den direkshon di e agente polisial ku defakto a sinti su mes ofendé despues ku Rilley lo mester a bisa ‘ta ken e gai prèt aki ta’. Kemen remarká ku un polis prèt, ta motibu sufisiente pa aresto?

Konforme testigunan ku a wak kiko a pasa na e sitio, a duna di konosé ku tur fotógrafo i kamarógrafo tabata pará riba alsera ta warda e parlamentarionan ku a kaba di huramentá bin pafó, den e kaya smal entre di warda di polis Punda i Ministerio di Hustisia. Tur polis tambe tabata pará riba alsera p’asina duna espasio na e parlamentarionan pa pasa bai direkshon di edifisio di Parlamento.

Nèt ora ku e parlamentarionan tabata yega i ku foto por keda saká, e polis enkuestion ta baha for di riba alsera i para den un forma demonstrativo dilanti e fotógrafo(nan).

Akinan Rilley Igancio lo a puntra ta ken e polis prèt aki ta, refiriendo na e forma kon el a yega para riba kaya strobando fotógrafo di EXTRA hasi su trabou. Akinan a bin e ekspreshon ariba menshoná.

E polis den un hairu negativo a manda Rilley sera su boka i ku e tin di tene kuenta ku su forma di ekspresá.

Akinan a surgi un interkambio di palabra despues di e yamamentu prèt i e polis a skohe pa bui Rilley .

Tur hende na e sitio inkluso Rilley mes a eksperensia e akshon aki komo un abusu di poder.

Henter dia tabatin hopi palabranan realmente di insulto i asta menasa kontra di polisnan i parlamentarionan, pero polis no ta arestá niun hende.

Un eks polis ku ekspreshonnan fuerte den sala di reunion di Parlamento, pero tur polis a keda para wak.

Públiko ku no tabata ke a sigui òrdu, usando palabranan ofensivo, no a keda arestá.

E pregunta ta, unda e midí ta, unda e trato igual ta. Henter dia tabatin no solamente ekspreshonnan i palabranan ofensivo i denigrante, pero, na promé lugá, polis ta tarda pa yega pa pone òrdu i na di dos lugá, polis no a realisá niun aresto.

Pero ta parse ku a warda i buska e palu di mas delegá pa subi.

Danki Dios fiskal Ousiliar no a mira ofensivo i asina a pone Rilley den libertat.