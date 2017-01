Bob, promé sospechoso dòbel asesinato na Hellevoetsluis

WILLEMSTAD/ HELLEVOETSLUIS.- E promé sospechoso di asesinato di tio i subrino Rimon a entregá su mes na polis. Ta trata di un hòmber di 29 aña di nòmber Bob K. di Hellevoetsluis. Djabièrnè anochi, 30 desèmber, promé ku aña a bòltu, e hòmber a mèldu su mes na polis di Dordrecht.

Faichel Rimon (22) i su tio Shurandly (29) a pèrdè nan bida 26 desèmber anochi, ora algun hòmber a lòs bala riba nan.

Tata di e sospechoso ku a entregá, a indiká ku su yu ke a kalma e problema. Segun e tata a konta ku su yu tabata sinta kome den restorant dos dia di Pasku, ora el a haña un yamada ku a bis’é bin pa yuda, pasobra kos ta sali for di man. Dor ku hopi biaha e yu sa para problema, p’esei el a bai e biaha aki, segun e tata.

E yu lo a para riba un distansia mira e tiroteo, pa despues e kore bai pasobra e no ke tin nada di aber ku e asuntu aki, e tata a splika.

E Dodge Ram ku testigunan a mira bai i despues ku polisnan a logra di haña ta di K. E tata a bisa ku ta su yu so a bai for di e sitio. Apesar ku tabatin un hòmber a bula dilanti dje vehíkulo pa para esaki, pero e yu a sigui kore bai. E yu lo mester a yega na e sitio su so den su outo, segun e tata.

“Famia di e dos sospechosonan a bisa ku no ta Bob t’esun ku a tira. Ta un otro konosí ku ta den huida. Pero e sospechoso ku ta detené a ser mirá algun ora promé ku e tiroteo fatal, pasa dilanti di e kas unda e víktimanan tabata serka nan famia, dos dia di Pasku. E famianan di e víktimanan no ta komprondé ku si Bob no ta den nada, ta dikon el a kore bai”, segun e tata.

E motibu dikon e promé sospechoso no a mèldu, ta pasobra e tin miedu pa represaya, si e papia ku polis. E tambe lo haña bala. Ademas e anochi di tiroteo, lo tabatin palabra di menasa lo a kai kontra di esnan ku a lòs e tirunan fatal. Pero no di parti e víktimanan, esaki ta hasi e situashon mas grave ainda. Tur esaki e tata di Bob a bisa.

E tata di Bob ta sigui bisa ku tur hende ta papia di su yu. Pero tur hende sa ku su yu no ta metí den algu asina. Pasobra e mucha no ta kana ku arma ni kuchú.

Polis ainda ta buskando e dos otro sospechosonan bou di kendenan tin esun ku a lòs e tiru fatal.