Boletin di AMAK 1 – INSKRIPSHON FESTIVAL DI TUMBA 2017

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Djadumingu awor dia 22 di yanüari, lo tin inskripshon pa Festival di Tumba 2017. E interes e aña aki pa partisipá na festival di Tumba ta hopi grandi i AMAK ta spera un kantidat di inskripshon igual o mas tantu ku aña pasá. E festival aki ta primintí di bira hopi grandi, teniendo na kuenta e seriedat ku gruponan musikal ta demostrando pa ensayá e tumbanan ku nan lo bai partisipá kuné.

E inskripshon ta kuminsá 2’or di mèrdia i ta será 6’or di atardi. Promé Minister i Minister di Enseñansa Hensley Koeiman lo tei presente pa hiba palabra.

E intenshon ta pa 4’or di atardi tene un konferensia di prensa, kaminda lo bai duna hopi detaye relashoná ku Festival di Tumba 2017.

Durante di e oranan di inskripshon, lo no tin músika pa asina ei duna radio emisoranan i televishon oportunidat pa hasi nan entrevistanan ku e diferente artistanan.

Ta bon pa esnan ku por bin inskribí tempran ya ku e ora ei bo ta haña mas oportunidat pa hasi promoshon na e diferente medionan presente.

Lo bai tin kos di kome i bebe na preis rasonabel i na i despues ku saka órden di dia di e bandanan, lo bai tin músika bibu di Super Karimbo.

APP DI FESTVAL DI TUMBA

Entrante e siman aki, tur hende por ‘download’ riba nan telefòn e app di Festival di Tumba 2017. Por hasi esaki dor di bai riba Play Store o App Store i skibi Festival di Tumba 2017.

Via di e app aki bo ta keda na altura di tur detaye i desaroyo di Festival di Tumba di Kòrsou. For di su inskripshon di djadumingu awor te ku lista di e 3 dianan preliminar te ku e resultado final.

Lo tin sekshonnan di informashon relevante, pero tambe fotonan for di inskripshon te ku koronashon di Rei o Reina di Festival di Tumba 2017.

Pues tur hende por ‘download’ nan App di Festival di Tumba libremente i sigui tur desaroyo di tumba den nan planta di man.

AMAK NO POR GARANTISA OPEN BROADCAST

Relashoná ku e echo ku pa e aña aki AMAK no por a konta ku sufisiente partner pa por garantisá transmishon di Festival di Tumba via televishon, durante último dianan intentonan intensivo ta tumando lugá pa mira si por logra konvensé algun kompania ku por yuda kubri e gastunan envolví, pa di e forma ei hasi e transmishon di Festival di Tumba djabièrnè dia 3 di febrüari posibel.

Sinembargo, te na e momentunan aki, falta konfirmashon di algun kompania ku lo ke kontribuí. Esei ta pone ku na e momentunan aki AMAK no por garantisá e transmishon open broadcast.