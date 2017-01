Dr. Ayubi: Situashon di problema di nir na Kòrsou ta dramátiko i ‘teroroso’

WILLEMSTAD. – Spesialista di nir Nouaf Ayubi ta kere ku e gobièrnu anterior no mester a duna pèrmit na Advent Ziekenhuis pa tin algun stul pa diálisis. “E desishonnan aki bo ta haña ora hende ku no tin konosementu ta tuma e desishonnan aki. E hospital aki no por duna e kuido adekuá na pashèntnan di diálisis”.

E spesialista no por haña e palabra adekuá pa deskubrí e sitashon di problema di nir na Kòrsou. E ta usa palabranan manera dramátiko i ‘teroroso’. “E sifranan ta kousa teror i ta deskomunalmente haltu. Nos sosiedat no por karg’é finansieramente. Esei ta mi opinion profeshonal”, asina e spesialista a bisa relashoná ku e presentashon ku e tabata resientemente.

Fundashon di Nir a pidi dr. Ayubi pa elaborá riba e parti di donashon di nir. E énfasis tabata riba tur hende ku ta den un bon kondishon i kier yuda un famia òf amigu ku ta dialisá. “Kada un di nos por duna un di nos nirnan i skapa un hende di e tratamentu di diálisis. Asina nan por biba un bida mihó”, asina el a bisa den un entrevista na radio relashoná ku su presentashon di den fin di siman.

“Mi a demostrá ku sifra ku den último añanan e kantidat di transplante rònt mundu a subi danki na subida di e grupo di hende ku a haña nir di un donante na bida. Na Oropa e kantidat di donante di nir na bida a surpasá e kantidat di donante di nir di hende ku a bai sosegá. Esei ta un bon logro. E kantidat di hende na mundu i na Kòrsou ku ta dependiendo di diálisis di nir ta subiendo formalmente poniendo nos den averahe den e kategoria di paisnan tòp di mundu di esnan ku ta sufri di malesa di nir. Mi a hasi uso di sifranan internashonal tambe pa mustra ku sigur e tipo di transplantenan di donantenan na bida ta posibel, sigur si ta hasié den koperashon ku un sentro profeshonal i akadémiko manera nos ta trahando kuné. Den e kuadro aki mester sigui e regla i normanan internashonal pa por prepará e donante pa e yega asina leu di duna un di su nirnan na bida”.

Pa loke ta trata e sifranan di Kòrsou, dr. Ayubi a bisa ku e sifranan ta hopi grave. “E opinion di organisashon internashonal riba e tereno aki manera di International Society of Nefrology ta indiká ku pa añanan kaba paisnan mester hasi eskoho. Nan ta papia di tres kategoria di pais ku ta esnan di entrada haltu, medio i abou. Nos ta den e kategoria di pais di entrada medio, loke ta bisa ku ta kasi imposibel pa nos karga e kantidat di pashènt ku ta dialisá finansieramente”.

E spesialista a kuestioná loke e gobièrnunan den pasado a hasi, prinsipalmente e gobièrnu ku a kaba di baha. “Nan a disidí di sigui ekspandé e kapasidat di diálisis i a hasi un eror grandi. Den e kuadro aki a otorgá Advent Ziekenhuis un pèrmit pa nan tambe lanta un par di stul di diálisis kaminda no tin un spesialista di nir na nivel internashonal. Algun kos gobièrnu mester a hasi. Mester a invertí muchu mas tantu den prevenshon di malesa na promé lugá. Mester invertí den mas publisidat pa promové transplante pa bo yuda un hende na bida. Na di tres lugá mester invertí den enseñansa pa bo subi e kantidat di enfermero i tékniko pa por subi e konosementu di e diálisis den e sentronan ku ta eksistí kaba. Loke e gobièrnu anterior a hasi ta invertí den mas fragmentashon di kuido sin pone ningun kondishon na e kalidat di kuido ei. No a fortifiká loke mester a fortifiká. A tuma un desishon populista pa otorgá un hospital mas e opshon pa ofresé diálisis sin solushoná e problema fundamental. Esei ta e problema di nos pais ku ta dependé di eskoho di parti di hendenan ku no tin ningun konosementu di e materia. Asina ta keda sin solushoná e problema deskomunal, ‘teroroso’ i no pagabel di e epidemia di malesa di nir den nos komunidat”.

Banda di esei pa añanan largu ta manda hende afó. Mester bin prevenshon primario i sekundario, mester promové/stimulá transplante i invertí den téknikonan den e sentronan aktual. E gobièrnu anterior a aktua den forma reakshonario sin tuma desishonnan efektivo pa solushoná e problema a base di rekomendashonnan internashonal, asina e spesialista a bisa den forma indigná.