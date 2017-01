Dr. Berry no ke pa konfundí su kaso ku di kardiólogo

WILLEMSTAD.- Siruhano drs. Berry ta desmentí ku e lo tabatin algu di aber ku morto di un siudadano. EXTRA mester bisa ku dr. Berry tin tur rason pa motibu ku nos artíkulo no a referí na dr. Berry sino na un kardiólogo, i dr. Berry no ta kardiólogo. EXTRA tin di bisa tambe ku echo ta ku tin famianan di un defuntu ku ta super malkontentu i a menasa di bai e Kolegio Disiplinario di médikonan pa entrega un keho ofisial kontra e kardiólogo. Konsientemente nos optá pa no duna inisialnan di e kardiólogo en kuestion ya komo ku riba Kòrsou no tin hopi dje profeshonalnan aki, miéntras ku investigashon lo mester konfirmá si e tabata negligente den e kaso. Manera nos a informá kaba, un pashènt di e kardiólogo lo mester a sufri un atake, i no opstante ku el a keda stabilisá i a informá su spesialista, esaki pa ékis motibunan no a presentá i te ku tres dia despues e persona a bin fayesé. Di otro banda echo ta tambe ku dr. Berry a keda suspendé, pero esei tabata pa algu diferente.

DRS. BERRY

T’asina ku e siman aki dr. Berry a dirigí un karta den kual e ta bisa ku el a tuma nota for di diferente fuente di media ku el a wòrdu di suspendé pa motibu ku su aktonan lo a kousa un pashènt su morto na Sint Elisabeth Hospital.

Drs. Berry ta distansiá su mes for di e ponensianan aki. Komo un siruhano general e no tin nada di aber ku e morto di e pashènt ku a ser tratá pa un kardiólogo na Sint Elisabeth Hòspital.

Drs. Berry a risibí un medida relashoná ku un insidente den e konteksto di komunikashon. Sinembargo e insidente aki no a kousa ningun daño na e pashènt ni morto di e pashènt relashoná ku e insidente aki ni tampoko na ningun otro pashènt. Un komishon eksterno di eksperto lo investigá e funshonamentu di e departamento di siruhano.

Drs. Berry lo duna su reakshon en kuantu e medida risibí despues ku e resultadonan di e investigashon aki ser revelá.

Ta pidi tur instansia i persona pa apstené di plama, sea intenshonalmente òf no, ponensianan ku no ta basá riba realidat, kual ponensianan i notisia ta kousa difamashon, kalumnia i konsekuentemente ta daña e reputashon di drs. Berry.