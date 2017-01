Miss Curaçao Universe 2016, Chanelle de Lau rumbo pa Manila, Filipina

WILLEMSTAD.- Despues di algun luna di preparashon intensivo, ora sero a yega pa nos Miss Curaçao Universe 2016 Chanelle de Lau sali pa bai representá Kòrsou na Manila Filipina.

For di despues di su koronashon, Chanelle su skedjel tabata kargá ku aktividatnan ku e mester a kumpli kuné den kuadro di su preparashon.

Chanelle a biaha pa New York kaminda e tabata tin un ‘photoshoot’ ku Fadil Berisha un fotógrafo sumamente famoso den e mundu di beyesa, tambe e la bishitá Miss Universe Headquarters, kaminda el a sera konosí ku Miss Universe 2016 Pia Alonso Wurtzbach i tambe otro personahenan liga na Miss Universe. Nos mester bisa Chanelle a laga un bon impreshon atras.

Pa lokual ta trata su preparashon na Kòrsou, el a wòrdu guiá pa ReynaJoe, Albert Schoobaar, Melitza Hayer, Kenneth de Haseth, Jeannette Dania, Anoutcka Koolman-Burleson, Penha, Lenyn Linares, Nicole Rubiano, Gran Salon Melia, Dr. Marugg, Dino Nicolina, Valery Brown i Oxygen Gym. Ku e maleta kargá di informashon i eksperensia aki, nos ta konvensí ku Chanelle lo bai hasi un bon papel.

Tambe Chanelle huntu ku un tim di hóben dinámiko; konsistiendo di Reynard Francisca, Thareyck Martina, Eugene Valpoort i Arnold Martha ku aporte di Skywork & Show Me Caribbean a traha riba un video promoshonal ku un toke diferente, kaminda ta ilustrá dilanti kon diferente nashonalidat ta biba aki na Kòrsou den pas i harmonia. Esaki ya ta riba sosial media i ta e intenshon pa Filipina i Mundu mira e produkshon aki. I nos mester bisa ku e video aki den ménos ku 1 dia tin mas di 95.000view i 2600 shares!

Manera den e añanan anterior, Chanelle tambe a wòrdu guiá pa otro hóben talentoso, estilista di CSP Charleyson Jansen pa loke ta trata su ‘garderobe’. E lo lusi trahenan di; VBK &Triple 7, Mac Duggal, Eline by EDP i otro diseñadó Internashonal.

Coridja Stars Productions ta sumamente orguyoso di e manera profeshonal ku Chanelle a bini ta profilá su mes i nos ta konvensí ku Chanelle lo bai representá nos dignamente.

Kòrsou, ban sigui apoyá Chanelle den su presentashon na Filipina i asina sigui manda nos energia positivo p’e! Kòrda vota pe masalmente!

Kon pa siguié via: Facebook di: Coridja Stars Productions òf Chanelle de Lau, Miss Curaçao 2016, via Instragram: miss-universe-curacao òf chanelledelau i snapchat: itschanelle_95.

CoridjaStarsProductions ta deseá Chanelle de Lau tur klase di éksito durante e sertámen di Miss Universo 2016.