No ke pa Buleria presentá den temporada di Karnaval na Kòrsou

WILLEMSTAD.- Nos gusta problema, esei ta e úniko konklushon ku ‘DEN E BEMBE’ por saka despues ku nos a tuma nota ku tin opheshon pa Buleria presentá na Kòrsou den temporada di Karnaval.

Manera ta konosí AMAK tabata e organisashon ku a para riba pa tin un temporada (desèmber te ku djárason di shinishi) kaminda bandanan for di eksterior no tin mag di presentá na Kòrsou.

E kaso aki a yega dje leu ei ku e banda Q-Sign mester a hasi un kaso den korte pa nan a gana e derechi di por presentá na Kòrsou durante dje periodo ei. E aña aki, e mesun AMAK ta anunsiá ku Buleria ta bin partisipá na Festival di Tumba 2017.

Ku e anunsio aki e kombenio ku a firma ku e Asosashon di Músika di Aruba segun mi tambe a wòrdu kibrá, pero esaki no ta basta, awor ta resultá segun mi fuentenan ku tin un opheshon entregá kontra di presentashon di Buleria durante di un popular jump in.

E lei, Landsverordening Openbare Orde, den artíkulo 47 tambe ta prohibí e presentashon di artistanan ku no ta residensiá na Kòrsou, durante dje periodo di promé di desèmber pa e djárason despues di Marcha di Despedida.

Dos aña pasá ora ku promotornan a reklamá e echo aki nan mester a kana e trayekto pa aserká Gobièrnu i pidi un dispensashon pa e aña ei. Gobièrnu di su banda a keda pa sea adaptá òf pone puntonan aserka pa hasi e restrikshon aun mas fuerte, pero esaki nunka a mira lus di dia.

Awor ku nos ta den e mesun periodo, ku AMAK ke pa Buleria, komo banda popular tantu na Aruba komo Kòrsou, presentá den Festival di Tumba ta interesante pa wak kiko tei pasa.

‘DEN E BEMBE’ ta di opinion ku fo’i ora bo laga e banda presentá den Festival di Tumba, bo tin ku dun’é tambe un dispensashon pa e presentá durante di aktividatnan di Karnaval na Kòrsou den e temporada aki, pasó tantu bal mi partisipá anto tòg mi no ta haña e oportunidat pa presentá.

Mester bin un desishon definitivo pa loke ta trata e parti aki, no lubidá ku na vários okashon gruponan a trata pa trese bandanan pa bin toka durante di Marcha di Despedida, pero nunka esaki no a logra, si no ta aña pasá ora ku ‘Wepa’ a trese e mesun Buleria Kòrsou pa Marcha di Despedida.

‘DEN E BEMBE’ a trata di drenta den kontakto ku presidente di AMAK, sr. Feco Gomes ayera durante di dia, pero no a logra. Telefòn a rin, pero Feco no a kue!.