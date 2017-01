ORV tambe por duna Bachelor Politiekunde

WILLEMSTAD.- ORV (Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg) òf mihó bisá Skol di Polis tambe tin e derecho i kapasidat di duna HBO opleiding Bachelor Politiekunde. Esaki a sali na kla for di un dekreto ministerial ku minister di enseñansa sra. Irene Dick a firma dia 20 desèmber 2016. Sindikatonan ku ta representá miembronan den kuerpo polisial ta hopi rabiá ku e echo aki.

Segun por dedusí for di e desishon ministerial di ministerio di enseñansa ku e petishon pa ORV duna HBO opleiding ta for di 8 òktober 2014.

Den e splikashon ku ta duna e opleiding di HBO Bachelor Politiekunde ta bisa ku ta un estudio di 2,5 pa 4 aña. E Bachelor Politiekunde tin 4 liña di estudio: a. “Conceptuele leerlijn; b. Vaardigheden leerlijn; c. Ervarings-reflectie leerlijn (Studieloopbaan begeleiding; d. Integrale leerlijn. Tambe tin un programmaonderdelen amplio. E splikashon aki ta data for di mei 2016. No solamente tin opleiding di HBO, pero ORV ta duna SBO opleiding tambe.

Dia 7 desèmber 2016, parlamento a aprobá pa duna sr. Carl Camelia e oportunidat pa su universidat duna HBO Bachelor di polis.

EXTRA a papia ku presidente di NAPB, sr. Ronaldo Abrahams, kende a bisa ku nan sindikato ta hopi indigná ku loke ta pasando. Esaki no ta nada mas ku reglamentu di pastechi.

Segun sr. Abrahams e rekonosementu mester a kana korekto via minister di hustisia i bai minister di enseñansa. Pero esaki no a tuma lugá debí ku minister Navarro a wanta e desishon aki i nunka a mand’e pa minister Dick aprobá esaki. Sinembargo tòg e dokumentonan a yega minister Dick ku a aprobá e estudionan.

Señor Abrahams a bisa ku sigur den dos pa tres reunion ku e eks minister di hustisia Navarro, a puntra i insistí serka e mandatario pa manda e dokumento aki pa minister Dick.

Abrahams a bisa ku un biaha mas NAPB a haña rason ku e opleiding di Bachelor ku a duna sr. Carl Camelia ta reglamentu di pastechi pa kompinchi. P’esei e ta eksigí miembronan di parlamento pa koregí loke a ser hasí aña pasá. Pasobra si ORV lo a duna e bachelor, e lo a sali muchu mas ménos. Ta un gastamentu di plaka esaki ta ora a duna otro hende.

Señor Abrahams a bisa ku NAPB no ta para ketu, i entre tantu e sindikato aki, i ABVO a pidi reunion ku minister Ornelio Martina riba e asuntu aki.