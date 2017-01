Paul de Geus di UTS ta aklará: Doño dje kontenido ta AMAK

Tweet on Twitter

Share on Facebook

WILLEMSTAD.- Relashoná ku komentarionan ku tabatin ku UTS lo tin influensia riba desishonnan ku AMAK mester tuma pa ku Festival di Tumba, sr. Paul de Geus, CEO di UTS durante dje rueda di prensa ayera tardi di Festival di Tumba 2017 a aklará algun punto relashoná ku e produkshon di Festival di Tumba pa televishon.

Sr. de Geus a kuminsá na splika ku e kontenido di e transmishon di Festival di Tumba no ta di UTS, doño dje kontenido ta AMAK. “ No ta UTS ta ‘run the show’. UTS ta brinda un servisio na Asosashon, den e kaso aki dor di hasi e produkshon’.

Sr. de Geus a sigui splika ku na e momentu ku bo tin ku hasi e produkshon, i pa e produkshon aki sali bon, natural tin un par di kos ku bo tin ku kontrolá, bo no por laga tur kos pasa bai. Mester tin un sinkronisashon, esei ta importante.

Finalmente de Geus a splika ku no ta UTS ta disidí ku ta pasa ‘Pay Per View’ riba djabièrnè anochi òf no. ‘No ta nos show!, di nos banda, UTS semper a duna un aporte na Festival di Tumba.