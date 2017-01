Próksimo dianan lo mester keda apliká sistema di ‘schakel’

WILLEMSTAD.- Aqualectra a anunsiá ku próksimo dianan nan lo sigui e sistema di ‘schakel’ pa aliviá e situashon.

Aqualectra ta splika ku for di djasabra mainta un mashin di produkshon di koriente a kai afó direpente, na e planta di Refineria Isla, esaki a pone ku algun aria a keda sin koriente pa un ratu i tin mas largu ku otro.

Durante di dia djadumingu, por a kumpli ku e demanda nèt nèt, pero djadumingu anochi tambe koriente a bai den diferente aria pa motibu ku demanda tabata mas haltu ku e kapasidat disponibel.

For di djasabra ta traha riba e unidat di kual su turbo a kibra, pero no a logra kambia esaki mes ora. A probechá mes ora si pa inspektá e otro partinan di e unidat aki pa por tin siguransa ku ora start e tur kos ta oké.

Un faktor ku tambe ta hungando un ròl ta e echo ku no tin hopi bientu di moda ku e produkshon di e mulinanan di bientu ta hopi abou. Un fluho konstante di bientu lo kontribuí na minimalisá e skarsedat ounke ta konosí ku bientu no ta un faktor konstante.

Un otro faktor ku último lunanan a bin ta hunga un ròl determinante ta e echo tambe ku e planta di BOO/CRU no ta kumpliendo ku palabrashonnan kontraktual ku tin ku Aqualectra. Na e momentonan aki BOO/CRU strukturalmente ta suministrando solamente entre 10 pa 20% di loke e mester suministrá na Aqualectra. Esaki miéntras ku anualmente Aqualectra ta paga Refineria Isla 4.3 mion florin pa kombustibel pa suministrá na BOO/CRU pa produsí koriente pa Kòrsou. BOO/CRU ta tumando e kombustibel aki si, pero no ta suministrando Aqualectra ku e kapasidat palabrá.

Mirando e situashon aktual ku ta bai dura mas largu debí ku Aqualectra mester apliká su kapasidat di reserva pa por kumpli ku demanda, mester apliká e sistema di schakel. Ultimo simannan Aqualectra ta risibiendo koriente únikamente di su mes plantanan na Dokweg 1+2 i Isla i Mundu Nobo pa un total di 90 MW for di 113 MW. Esaki inkluyendo kapasidat di reserva di 18 MW na Mundu Nobo. Den e kalkulashon aki no ta tene kuenta ku BOO/CRU ni mulina di bientu, pasobra esakinan su suministro no ta konsistente.

Demanda momentanio máksimo registrá te ainda e aña aki ta 108. Ku esaki por konkluí ku tin un skarsedat di 18 MW momentanio.

Manera Aqualectra a splika for di fin di luna Novèmber, e situashon di koriente lo keda delikado te ku fin di yanüari 2017. E planta di CRU no ta entregá sufisiente kapasidat último tempu i bientu tambe no ta konsistente ku ta pone ku no tin sufisiente kapasidat den oranan di pik.

Aktualmente Aqualectra mes tin 4 mashin den reparashon i ta spera ku pa fin di yanüari poulatinamente nan por ta bèk den operashon. Ademas no ta risibí muchu kapasidat di e mulinanan di bientu manera a informá kaba i último dianan i e demanda di koriente ta haltu.

Pa próksimo dianan lo mester keda apliká e sistema di schakel despues di kada 2 ora den oranan ku e demanda subi parti mainta pa mèrdia i anochi pa evitá ku arianan ta keda muchu largu sin koriente. I lo trata pa evitá mesun barionan mas tantu posibel.

Ayera den dia a trata na kita koriente di barionan ku no a pèrdè den fin di siman.

Aqualectra ta lamentá e situashon ku a surgi ku koriente i ta hasiendo su máksimo esfuerso pa mantené e situashon di koriente stabil i alabes ta urgi BOO/CRU pa kuminsá kumpli ku palabrashonnan kontraktual. Aqualectra ta pidi su diskulpá pa e inkumbiniensia ku a òf lo por surgi den próksimo dianan.