Promé asesinato di aña a tuma lugá den área di saliña

WILLEMSTAD. – Awe mardugá den kareda di 3’or a tuma lugá un otro kaso di asesinato. Esaki a tuma lugá den área di Saliña. Segun e promé informashonnan no ofisial ku ta sirkulá na e sitio di e suseso ta indiká ku tres hòmber kara tapá ku máskara di ‘smiley’ i un di nan sin nada na su kara a baha for di outo i kuminsá basha bala riba nan víktima. Ora ku e víktima a kuminsá kore i trata di saka su arma un otro a kontr’e di un otro banda i a kaba di likid’é.

E víktima tambe tabatin arma di kandela, el a trata di saka esaki pa defendé su kurpa, pero e no a logra. Despues di e tiroteo amigunan di e víktima a kue e arma i kore bai. Nan a trata di kita su kadena, pero esei nan no a logra kita.

Segun e rumornan ku ta sirkulá na e sitio na e insidente ta indiká ku ta trata di un problema ku a kuminsá for di aña pasá i ku tabatin hopi menasa di ámbos banda. Ayera e problema a eskala i kaba den asesinato.

Despues di e suseso aki polisnan a topa ku un vehíkulo SUV na kandela na Roi Rincon. E momentu ei no por bisa ku e vehíkulo aki tin vínkulo ku e tiroteo.