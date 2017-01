Tiramentu di palabra insolente den otro su direkshon, un problema serio den mundu di rèp

WILLEMSTAD.- Un investigashon ku EXTRA a hasi den último dianan a saka komo resultado ku ta e tiramentu di palabra konstante den direkshon di otro a pone ku tin un situashon tenso awor aki den mundu di esnan ku ta rèp. Esei tabata e motibu tambe ku a originá e kaso di likidashon di ayera i kasonan ku a tuma lugá promé.







Segun EXTRA a determiná, papiando ku prinsipalmente hóbennan ku ta den e ambiente aki, e manera di hasi tòf i kontestá otro den un forma denigrante i insolente ta eskalando e tenshonnan ku tin. EXTRA a mira tambe diferente video kaminda ta tira palabra pa otro i ta yama otro yen di kos. Hopi biaha ta palabranan sumamente denigrante i ofensivo. Den e interkambionan aki ta reta otro pa hasi loke e otro ta kere ku ta bon hasi. “Hasi kiko bo ke, mi ta kla pa bo”, asina e grabashonnan ta bisa. Ta menshoná tambe ku si un hende maha di mas, lo regla kuenta ku. Den e kaso di e hóben asesiná ayera tambe tin videonan ta sirkulá den kua e ta kontestá diferente punto ku a bin den su direkshon. El a laga di komprondé kla ku e no ta aseptá e tipo di kosnan aki i a menshoná diferente nòmber. Tin asuntu tambe di relashonnan ta bin dilanti, kaminda tin konekshon entre damanan di un grupo ku hòmbernan di otro grupo.

EXTRA a komprobá tambe ku ta usa diferente grabashon di telefòn pa asina ataká otro. Algun di e grabashonnan aki awor aki ta plama riba retnan soshal. “Bisa kiko bo ke riba ret soshal pero mi ta haña bo”, asina un di e grabashonnan ta bisa. Ta establesé tambe ku diferente di e rèpernan ta pertenesé na gangnan ku ta rival di otro. Ta menshoná ku algun di nan tin konekshon ku gangnan konosí na Kòrsou.

Den e diferente informashonnan ku nos a haña ta bin bon kla dilanti ku outoridatnan no tin un bista kla ta kon e gruponan aki ta funshoná. Ta trata di hóbennan ku kier hiba un bida ehemplar, manera den deporte pero despues ta kai na kaminda. E aspekto di droga ta un faktor ku tambe ta hunga un ròl den e totalidat, huntu ku e parti material manera outo luhoso, kadenanan grandi, oloshinan karu i e pañanan mas karu ku tin.

Den e gruponan aki no ta fásil pa penetrá pasobra nan no ta gusta ‘snitch’, hendenan ku ta reda kon tur kos ta hinká den otro. Tin kódigonan di komportashon fuerte i redamentu ta un di e kosnan ku no por tuma lugá. E situashon ta pone ku outoridatnan no tin un bista di e gruponan aki i si tin mes ta e pregunta kon lo mester atendé ku nan. E loke por konkluí ta ku e situashon ta hopi serio i tenso. E aktitut “macho” ku tin den e gruponan aki ta pone ku no mester ekskluí ku tin mas di e tipo di kasonan aki lo tuma lugá.

EXTRA a keda ku un sentimentu di desesperashon pa tuma nota kon e mundu aki ta hinká den otro. Meimei di nos, tin gruponan ta biba ku tin komo meta pa eventualmente si ta nesesario kaba ku otro. E pregunta mas grandi ta kiko por hasi konkretamente den e kasonan aki. E úniko kontesta ku nos por duna a base di e loke a bin dilanti ta ku sin edukashon, enseñansa i formashon, i sin perspektiva pa futuro, mas di e hóbennan aki lo kai den e ambiente ku tin awor aki. Hopi a lanta ku speransa i hasta tabatin bon atenshon pa skol i deporte pero finalmente a bai den un otro direkshon. Es mas, hóbennan ku ta lantando ta mira e gruponan aki komo nan modelo pa futuro.