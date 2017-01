Yaël Plet: Mester yega na un solushon pa problema ku suministro di koriente

WILLEMSTAD,-Parlamentario pa partido MAN Yaël Plet ke mira un solushon pa problema ku suministro di koriente. Plet ta splika ku: ‘Pueblo di Kòrsou no por sigui sufri mas, pa problemanan di suministro di koriente.’ Den un komunikado di prensa Plet ta skirbi: ‘Ta ampliamente konosí ku Kòrsou ta pasando último simannan den un situashon no masha konfortabel, I asta iritante pa ku suministro di koriente. E situashon aki ta tumando lugá for di Desèmber 2016, i kada dia ta empeorando. Koriente ta bai kada ratu, I esaki ta trese disgustu tantu na kasnan di famia komo na establesimentunan komersial. Tin bia asta negoshinan mester sera nan porta, ya ku ta imposibel pa operá.’

Plet: ‘Nos a tuma nota tambe di un komunikado ku Aqualectra a publiká i splikando ku nan lo bai over pa e sistema di schakel. Frakshon di MAN ta sumamente preokupá ku e situashon, I kier haña informashon serka gerente di Aqualectra ta kiko eksaktamente ta e motibunan ku Aqualectra ta hañ’e konfrontá ku e situashon aki, i kiko realmente ta kondusí ku Aqualectra no por yega na un solushon pa stabilisá e situashon. Frakshon di MAN lo ke un klaridat tambe, kiko ta e ròl di CRU den henter e problema di suministro di koriente aki, ya ku nos ta tuma nota den medionan di komunikashon informashonnan konfuso.’ Plet ta splika ku ayera mainta frakshon di MAN a sinta ku e organisashon ‘Pro akshon Kòrsou Duradero’, kaminda tambe a bin diferente pregunta dilanti. ‘Nos ta kere ta na su lugá pa nos invitá gerente di Aqualectra i tambe gerente di CRU i asina trese klaridat den e preguntanan ku tantu frakshon di MAN komo e organisashon lo deseá haña ariba. Pa MAN suministro di awa i koriente ta di sumo importansia, tanta pa bida sosial komo ekonómiko. Frakshon di MAN ke un solushon urgente pa e situashon serio aki, i p’esei mes ta pidi un reunion di komishon sentral. Pa asina deliberá ku Aqualectra i haña kontesta riba e diferente preguntanan ku Frakshon di MAN ke klaridat riba dje i ta pidi pa traha riba un stabilidat di koriente duradero, ya asina e pueblo di Kòrsou no mester pasa den e situashonnan inkómodo aki mas.’