WILLEMSTAD.- Minister Camelia-Römer a pone dos inspektor di CCAA riba non-actief.

E minister a bisa ku tin diferente rumornan ta sirkulá aktualmente via di medionan sosial tokante Outoridat di Aviashon Sivil Kòrsou (CCAA) ku no ta kuadra ku bèrdat. Pa e motibu aki, e minister ta aklará esaki debidamente.

Rumornan ku ta sirkulá ta ku inspektornan di CCAA lo ta riba ‘payroll’ di Insel Air. Tambe tin papia ku e inspektornan aki lo tin kompanianan ku ta bende InselAir piesa.

Mirando e rumornan aki, Minister Camelia-Römer a tuma un desishon pa pone 2 inspektor/ámtenar di CCAA riba ‘non-actief’ pa un periodo di 2 luna.

E inspektornan aki a haña ‘toegangsontzegging’ kual ta enserá ku nan no por drenta ofisina di CCAA. Mesora Minister Camelia-Römer a duna e kompania Forensic-Caribbean e tarea pa hasi un investigashon amplio. Nan lo investigá si tin trabounan ku 1 òf mas ámtenar di CCAA ta hasi ku ta kontra di e ‘Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht’ (LMA) i reglanan di bon gobernashon.

Tambe lo wak si tin relashon di trabou ku InselAir òf otro áreanan di aviashon ku no ta permití. E investigashon aki ta dura 1 luna.

Siman pasa CCAA a manda otro inspektornan bai riba tereno na aeropuerto pa kontrolá diferente aspekto na InselAir