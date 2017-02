WILLEMSTAD. – Awe Gerrit Schotte a duna su deklarashon na Landsrecherche. Konforme su deklarashon na media via di su facebook, el a duna di konose lo siguiente:’E nesesidat di skuchami a nase dor ku Giselle Mc William a deklara den su aangifte ku ami, Gerrit Schotte, a orkestra lokual a sosode den Staten dia 23 feb 2017. Pa e motibu aki nan a tene Jacinta detene pa skucha mi deklarashon komo getuige. Ta mas ku obvio ku mi sa kiko ela gaña den su aangifte hasi kontra di Jacinta i mi persona. Señora GW awor a disidí ku e ta husa e suseso pa mancha lider di MFK ku kalumnja i mentira genera dia 23 di Febrüari 2017. Djies despues di e suseso sinta na Landsrecherche e la deklara ku e tin un gevoel ku ta Gerrit Schotte a orkestra tur kos den su kontra. Nos no tin ningun interes di hasiele ningun daño ni fisiko ni tampoko verbal pa atende ku su politika. E mes ta demostra su instabilidat mental durante e último simannan hasiendo su trabou den Staten na varios okashon ku konsekuensha ku GW ta kai pa su mes akshonnan. Lokual Jacinta a hasi no ta bon i nos ta kondena esaki. Nos ta di opinion ku tur agreshon tambe esun verbal aworaki pa dilanti mester wòrdu kondena di inmediato. Ku e deklarashon di mi duna awemerdia , no tin motibu di retene Jacinta Constancia detene i nos ta pendiente pa tende ku ela rekobra su libertad!’

Fin di su deklarashon.

Te na e momentunan aki no tin informashon ofisial di parti di Ministerio Públiko ku Jacinta Constancia a rekobrá su libertat.