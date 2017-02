BAB i Crazy Diamonds ta repartí T-shirt “Selebrá Bida” Jump In

WILLEMSTAD.- Mañan djasabra, di 12’or di mèrdia pa 6’or di atardi lo tin repartishon di T-shirt dje tremendo Jump In “Selebrá Bida” organisá pa BAB i Crazy Diamonds.

E partimentu di T-shirt ta tuma lugá riba e parkeerplaats di BAB na Emmastad.

Si bo no tin bo karchi ainda bo tin chèns pa kumpra bo karchi na Mensing’s Caminada, Beep Beep, 24 uur uit de Muur, personal di BAB, miembronan di Crazy Diamonds i no lubidá ku bo por kumpra bo karchi na Fun Miles tambe òf na Shana den Punda.

Djárason awó, 22 di febrüari ta fecha pa bo “Selebrá Bida” den e jump in ‘All In’ di BAB i Crazy Diamonds.