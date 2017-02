Ban Selebrá Bida den BAB i Crazy Diamonds su ‘All In jump in’ ku Fun Miles

WILLEMSTAD.- Bo ta kla pa ban “Selebrá Bida” den e tremendo Jump In di BAB/ Crazy Diamonds Jump In?

Djárason dia 22 di febrüari riba parkeerplaats di BAB na Emmastad. Pa duna un toke mas fun ainda na e Jump In aki Fun Miles tambe a djòin ku un tremendo oferta pa troka karchi pa e jump in aki.

Pa solamente 500 FM + Naf 50 òf 3.250 Fun Miles bo tin chèns di troka bo karchi pa e All In Jump In aki. Banda nan ku lo toka durante e Jump In lo ta Dreams, Era i Gentz. Pa pone ambiente aserka DJ RO-1 tambe lo tei.

BAB/Crazy Diamonds Jump In tin un ‘Standard Bar’ ku bibidanan di bon kalidat. I pa esun ku gusta algu èkstra i spesial tambe lo tin un ‘Premium Bar’ ku bebida nan ‘Top of the Line’ ku por kumpra separá.

Pues no pèrdè tempu si bo tabata duda pa bai gosa di e último Jump In di Karnaval 2017 pasa buska bo karchi na ofisina di Fun Miles òf na Shana den Madurostraat i troka bo karchi ku bo Fun Miles nan.