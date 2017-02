Dos detenshon pa instigashon kontra polis riba Facebook

WILLEMSTAD.- Un promé i di dos detenshon a kai pa instigashon kontra polis den e kaso ku algun dia pasa a kore riba medionan sosial, relashoná ku kaso di insidente ku a ser grabá. Polis no ta bai tolerá ningun klase di instigashon, i esnan ku hasi nan mes kulpabel na esaki por ta sigur ku nan lo keda detené. Asina Inspektor sr. Reggie Huggins, bosero di Kuerpo Polisial Kòrsou, a duna di konosé ayera durante un enkuentro ku prensa. T’asina ku durante un dje marchanan di Karnaval siman pasa dado momentu a surgi un insidente ku algun polis unda mester a bai over na detenshon di un hòmber i tambe un hende muhé.

E insidente aki a ser grabá ku telefòn i pone riba Facebook, loke a lanta un kantidat di diskushon, pero tambe instigashon i asta menasa kontra polis. Segun sr. Huggins e menasanan aki tabata spesífiko kontra sierto polis i tambe kontra polis en general. I palabranan hopi pisa a kai i pidi pa mata e polis etc. , i el a preferá di ni ripití e lokenan a ser bisa.

Segun Huggins, e tipo di kosnan aki ta trese preokupashon den komunidat naturalmente. Tabatin hopi reakshon, aunke na momentu ku a tuma nota di e loke a Sali aki, mando di Kuerpo Polisial Kòrsou a tene kontakto mesora ku Ministerio Públiko i mesora a start ku un proseso di investigashon kaminda a tuma komo punto di salida ku mester stòp ku menasa i instigamentu di hende kontra polis. Polis no ta bai tolerá e tipo di aktitut aki di ningun forma i bou di ningun sirkunstansia. E no ta konta pa polis so, sino pa tur hende den komunidat.

Den e investigashon aki enkabesá pa Ministerio Públiko i den koperashon ku e unidatnan spesialisá riba e tereno aki a hasi e promé detenshon den kurso di ayera tardi 2’or. E detenshon ei a kai riba brùg di ponton. Den e kaso aki a detené e hòmber M.C.T. di 44 aña di edat, nase na Kòrsou. E hòmber aki ta un djesnan ku a menasá miembronan di Kuerpo Polisial. Banda di su detenshon, a bai na su kas despues pa mas investigashon.

Sr. Huggins a antisipá kaba ku lo tin mas hende ku ta bai keda detené den e kaso aki. Pues ta henter un grupo ku a bin ta menasa i instigá otro hende kontra polis. Nan tur ta sospechoso den e kaso aki i nan tur lo keda detené próksimamente.

Segun e ofisial polisial, mester komprondé ku Karnaval ta un fiesta di pueblo. Polis ta un dje aktornan i no ta bai tolerá nada ku lo peligrá bida di su miembronan.

Di dos…

E di dos detenshon a kai kuartu pasa di 6 di atardi den Kaya Thomas Henriquez na Brievengat. Polis a detené hòmber RAM di 34 aña edat pa instigashon tambe kontra di polis. No por ekskluí ku ayera nochi mes mas detenshon lo a kai. Te na momentu ku EXTRA a bai imprenta tabatin 2 detenshon.