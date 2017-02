Jacinta Constancia ta distansia for di su partido

WILLEMSTAD – Den un deklarashon na radio, Parlamentario Jacinta Constancia a kaba di duna di konosé ku e ta distansia su mes for di e partido por lo pronto pa no mester usa e aktuashon den Parlamento kontra di e partido ku e ya forma parti di dje. Jacinta den un forma di traishon ta yega tras di Parlamentario Mc. William i e ta tek su skouder i ora Mc. William a bira su kara, e ta dal’e un bòftá formal den su kara. Constancia a bisa ku e no sa kon ainda, pa motibu ku ta un poko prematuro, pero e lo hala un banda un ratu. Remarkabel ta ku el a bisa tambe ku e ta spera ku esaki lo pone ku den futuro no ta hasi hende daño verbalmente.