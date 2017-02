Kosto pa transmití Festival di Tumba a bira demasiado pa UTS

WILLEMSTAD,- Kosto pa UTS pa transmití Festival di Tumba ta mas ku 175.00 florin pa aña. Segun direktor di UTS Paul de Geus, esaki ta un di e motibunan pa UTS lo no transmití Festival de Tumba mas. ‘Nos lo keda enbolbí ku e festival komo branding partner, pero henter e transmishon por keda hasi dor un otro kompania. Mi ta deseá nan tur sorto di éksito.’

Asina De Geus a splika awe mainta durante un rueda di prensa. De Geus a splika henter e sistema finansiero di transmishon di Festival di Tumba.

Te awor UTS ta paga AMAK 300.000 florin pa aña pa haña drechi pa transmishon. UTS su mes ta haña sèn di diferente branding partner i tambe entrada via pay-per-view. Pero na final e sèn no ta sufisiente, i UTS su mes mester kontribuí kasi 200.000 florin. Segun De Geus gerensia di UTS 2 siman pasá a tuma desishon pa no prolongá kontrakt di transmishon. Ku ta nifiká ku for di 2018 un otro organisashon ta liber pa transmití.