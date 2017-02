WILLEMSTAD.- E 11 miembronan di parlamentu di Korsou a manda pidi reunion urgente di parlamentu pa 6 or. Si e no tuma luga, nan mes lo soru pa e reunion sosode. E karta ta bisa: Akaso e reunion pidi no keda konvoka pa mas tarda awe 6 or (ora ku a pasa kaba) e miembronan di parlamentu lo organisa esaki pa 7 or awe.