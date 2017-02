Shofùrnan di bùs ta reklamá A sera paradanan di bùs ku ‘dranghek’

WILLEMSTAD.- Djaweps anochi a kuminsá pone e hèkinan riba e ruta di parada di karnaval di mucha. E karnaval lo ta djadumingu esta mañan.

Shofùrnan di bùs sinembargo tin basta problema pa e forma ku e aña aki a pone e hèkinan. A sera, te sera e paradanan di bùs. Si un bùs ke baha su pasahero e tin di bah’é riba kaya i e pasahero na su turno tin di buska moda di wak kon e ta subi asera, pasobra tur kos ta será na hèki.

E shofùrnan ta pidi outoridatnan enkargá ku karnaval i ku seguridat di tráfiko pa tira bista riba e situashon aki ku por trese peaton i en partikular pasaheronan di bùs su bida na peliger.

I pa no papia mes ku riba e ruta e hèkinan ta asina riba kaya, ku ta hasi e kaya aun mas smal. I nan no a referí partikularmente na e kaya kaminda dos outo por kore banda di otro, pero kaminda ta un via di un outo kada banda. Por ehèmpel riba e ruta for di Sta. Helena bai kue palu Blanku, e outonan ta hala riba otro pa no dal den e hèkinan pero formando un peliger pa seguridat di tráfiko.

Shofùrnan di bùs ta pidi outoridatnan atenshon pa e situashon.