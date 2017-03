Boneiru: Dama hañá morto ku tiru den kabes

KRALENDIJK – Un tim spesial

di Kuerpo Polisial Hulanda

Karibense ta investigando un kaso

kaminda den oranan di djamars

mardugá a bin haña un dama

morto ku tiru den kabes den un

apartamentu na Kaya Irma na

Antriol. E investigashon mester

saka na kla kiko realmente a

sosodé e mardugá ei, sea ta e muhé

mes a kometé suisidio òf si ta trata

aki di un krímen pashonal. Polis a

realisá un detenshon i ta hasiendo

e interogashon nesesario.

Bosero di Ministerio Públiko ta

informá djamars tempran di

mardugá a drenta informe di un

insidente serio den bario di Antriol

i na unda a bin sali na kla ku un

señora a pèrdè su bida. Bou di

liderazgo di Ministerio Públiko a

start un investigashon pa

determiná e kousa eksakto di

morto di e víktima.

A detené djamars mardugá

mes na un adrès un sospechoso

relashoná ku e kaso. Ta trata aki

di e hòmber di inisial L.A.C.C di

Boneiru. A tene dos entrada

hudisial den oranan di mardugá,

miéntras ku e investigashon ta

kontinuá. Relashoná ku e

investigashon no por duna mas

detaye.

Informashon di kua Extra ta

disponé ta mustra ku e víktima di

inisial R.C.R.C. a nase na Venezuela

na 1971, pero tin algun aña

kaba bibá na Boneiru i ta traha

den e ramo di beyesa. Pa algun

tempu kaba e muhé ta biba su so

den un apartamentu na Kaya Irma.

Den oranan di mardugá, den

kareda di 1’or, besiñanan a tende

tiru i mesora a yama polis. Na

yegada di e promé patruya nan a

bin topa ku e dama ku tiru den su

kabes drumí abou den un plas di

sanger. A pidi presensia di dòkter

ku a konfirmá morto. Ministerio

Públiko a tuma e kurpa sin bida

den beslag pa asina hasi outopsia

di lei riba dje. Lo manda e kurpa

Hulanda, pa asina NFI por hasi

investigashon forénsiko.

Djis un ratu despues polis a bin

detené e sospechoso L.A.C.C. i

tambe a konfiská su outo. E

sospechoso aki mester lo tin òf

tabatin sierto relashon ku e dama.

Polis ta hasiendo e

interogashonnan nesesario pa

determiná te kon leu su

embolbimentu ta den e kaso aki.

Mesun mardugá polis a bishitá

un kas den Amboina. Aki e hòmber

ku ken e dama tabata biba kuné

anteriormente ta bibando. No ta

konosí ki relashon e entrada

hudisial aki tin ku e kaso, pero

mirando ku e hòmber aki tabata

kompartí bibá ku e dama den

pasado, polis lo ta interesá den su

vershon tambe.

Tin vershon no ofisial ta sirkulá

ku polis no a logra haña e arma

na e sitio di e suseso. Si esaki ta

kuadra ku bèrdat, e ora ei mester

tabatin un òf mas persona enbolbí

i por papia aki di un asesinato òf

homisidio. Te ainda sinembargo ni

polis ni Ministerio Públiko no ke

bai den e detayenan ei.