Despues di dos morto violento den apénas 24 ora: Boneiru a keda den shòk!

KRALENDIJK – Boneiru a

keda den shòk despues ku den

apénas 24 ora dos morto

violento a kai debí na uso di

arma di kandela. Djamars

mardugá un dama venezolano

a pèrdè su bida den un kaso

ku ta parse suisidio, pero ta

tene kuenta seriamente ku

homisidio òf asesinato,

teniendo kuenta ku no por a

haña e arma ku a dispará e

proyektil den su su kabes.

Ayera mardugá otro kaso

violento ku morto komo

konsekuensia. Aki sí ta papia

di asesinato.

Komentarionan riba kaya i

media sosial no ta laga duda

ku Boneiru ta den shòk e siman

aki. Tur hende ta lamentá loke

ta sosodiendo. Un persona ta

skirbi riba facebook: “Hopi

lamentabel. Mi no ta mir’é

komo Boneiru isolá, pero den

e kuadro di henter nos region,

sigur islanan ABC ku mester

kuminsá deliberá ki medida

tuma pa entre otro entrada

ilegal di hende i artikulonan.

Tambe nos mester kuminsá

papia na forma mas dirigí i no

na ‘low pitch’ riba e resultado

di mas i mas droga den nos

komunidat i e realidat

mundial.”

Tristu

Otro reakshon: “Tristu ami

ta sinti pa famia di e

personanan ku a pèrdè nan bida

di un manera tan kruel, pero

mi ta sinti tambe duru pa

motibu ku e isla aki ta asina

chikitu anto kon lihé e kosnan

aki ta plama rònt mundu.”

“Ta un echo ku nos ta biba

den e último dianan di e mundu

malu aki i e kosnan aki ta

sosodé. De 2 Timoteo 3:1-5 e ta

profetisá ku asina hende lo bira

den e tempu aki. Si hende ta

studia beibel i komprondé e

situashon no ta sorprendé loke

ta pasando.”

Hopi robes

“Algu ta bayendo hopi robes

na Boneiru. Atrobe un

poblashon di apénas 20.000

habitante. Kon por ta ku no por

kontrolá kriminalidat? Algu

masha simpel ku ta kapta mi

atenshon semper ku mi ta na

Boneiru ta ku su kayanan ta

skur. Grupitunan ku ta sinta i

bo no ta wak nan kara, komo

no tin bon iluminashon.”

E mesun persona ta sigui:

“Tambe mi a komentá un bia

kaba ku mi ta haña ku Boneiru

su poblashon a kambia hopi

mes. Hóbennan ta manera sin

rumbo… Gròf! Mayornan no tin

kontròl mas di nan yunan? No

ta siña nan for di chikitu e

diferensia entre bon i malu i no

ta lanta nan ku norma i balor.

Sali di kas nèchi bistí.

Komportá bo mes. No hinka bo

kurpa den kosnan ku no por

mira lus di dia etc.”

Lamentabel mes

“Kasonan hopi lamentabel

mes. Un mama di famia ta

pèrdè su bida i awor un hóben.

E mundu di awendia no ta

tolerá, legumai problema etc

etc. Selos ku ta dominá etc.

Ami ta mayor i no ta tur ora

mayor tin fout den akto di nan

yunan. Tin bia pa kon bon kriá

ku bo a lanta bo muchanan,

nan mester ta mentalmente

fuerte pa ora nan topa ku e

mundu eifó”, un señora ta

komentá.

E mesun persona ta bisa ku

hopi hende ta mira kos i tin

miedu di denunsiá pa

represaya etc. “Ban kuida nos

Boneiru. Polisnan kuminsá

buta kontròl sin avisá, pa asina

kuminsá kita algun arma for

di kaminda.”

Kambio

“Mi a nase na Kòrsou, pero

mi stima Boneiru i kada fakansi

mi ta na Boneiru. Mi tin 32 aña

ta biba i traha na Hulanda. Mi

ta mira ku Boneiru a kambia.

Hopi turista i hopi edifisio nobo

etc. Gobièrnu mester yuda

hóbennan ku trabou, pa asina

nan por ta ehèmpel positivo pa

otro. Kosto di bida ta hopi

haltu. Mester chèk esei. Hopi

hende ilegal bibando aki na

Boneiru. Esei tambe mester

traha ariba. Boneiru mester

uza tur rekurso ku por uza pa

kriminalidat no sali for di man.

No warda baka hoga na pos.

Kuminsá aworaki ku akshon”,

un persona ta opiná.

Suisidio mas i mas den direkshon di asesinato

KRALENDIJK.- Mas i mas e posibel kaso di suisidio ku a tuma lugá den Kaya Irma, Antriol Pariba, ta birando un kaso di asesinato. Tin un hòmber detené komo sospechoso den e kaso aki, ku mientrastantu a haña e nòmber di Alamo. Un señora venezolano ta víktima. A hañ’é ku un perforashon di bala den kabes.

For di kuminsamentu kaba polis a pensa den direkshon di un kaso di asesinato òf homisidio i no suisidio. Ta konosí ku no a haña niun arma di kandela banda dje kurpa di e víktima. A detené tambe e hòmber di inisial C., miéntras ku a disidí di manda e kurpa di e dama Ulanda pa investigashon na NFI. Aki lo por determiná ku por papia di suisidio òf asesinato.

Ayera polis a bai buska e arma ku a usa den Antriol. No a haña sinembargo e arma aki ainda. A hasi uso tambe di kachó spesialisá den e búskeda.

Pa loke ta trata e otro kaso di asesinato di ayera mardugá polis tabata hopi okupá ayera ku investigashon. No ta konosí ku si e kaso ei a haña nòmber kaba.