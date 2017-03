Kooyman Megastore na Jan Noorduynweg lo ta kla pa fin di 2017

WILLEMSTAD – Kuminsamentu di e aña akí Kooyman a kuminsá ku konstrukshon di su di dos Megastore, esaki na Jan Noorduynweg. Awor ku e parti di e konstrukshon di stal ta na laira, a bira evidente ku Kooyman lo bin ku un pakus imponente. E Megastore nobo lo bira kua grandura komparabel ku esun na Zeelandia, ku no ménos ku 4600m2 na espasio den pakus, 4500m2 Drive Thru i mas ku 200 lugá di parker.

Mihó aksesibel

“Ku un di dos Megastore, nos lo por atendé nos klientenan ainda mihó. Pasó nos sa ku klientenan ta apresiá ku nan por hasi tur nan kompranan na un lugá so. Ku e pakus akí nos lo ta mas aksesibel tambe, sigur pa parti wèst di Kòrsou. Esaki ta laga nos klientenan gana tempu i ta duna nan tambe hopi komodidat, algu ku lo ta di gran benefisio pa nos kontratistanan”, señor Herbert van der Woude, CEO di Kooyman ta splika.

Surtido i servisio

Pa loke ta trata surtido i servisio e Megastore nobo lo ta komparabel ku e Megastore aktual pues ei tambe por haña e departamentonan konosí manera Paint, Tools, Home Hardware, Tiles, Kitchen&Barh, Plumbing & Electrical, Lighting i Outdoor Living. Esaki komplementá ku servisionan manera Repair & Maintenance Service, Key Center i un Screen Cutting Center i hopi mas.

Set up di Drive Thru nobo

A kambia e set up di e Drive Thru un poko. E lo bira un espasio bon visibel di 4500 m2 ku tres rei di 110 meter largu ku ta hasi ku klientenan por kore pasa mas fásil i lihé den nan. “Nos a evaluá di diferente forma, di ki manera nos por hasi e Drive Thru mas lihé i efisiente. Pasó pa nos klientenan esaki ta di krusial importansia pa nan por kaba i entregá nan proyektonan na tempu i den presupuesto. No únikamente e Drive Thru ta mas grandi pero tambe mihó ekipá kual mi ta kere ku nos ta kumpli ku deseonan di nos klientenan mihó ainda,” señor Van de Woude ta klousurá.

Albo Caribbean huntu ku e Remco Ruimtebouw (provedor di stal) ta konstruí e Megastore nobo ku lo keda habrí di un forma festivo fin di 2017. Pa update di e konstrukshon bo por bishitá Facebook òf e página di internèt di Kooyman.