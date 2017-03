Minister Camelia-Römer ta lamentá ku AVA a suspendé oudiensia

WILLEMSTAD – Minister Suzy Camelia-Römer di ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano (VVRP) ta lamentá ku Ava Curaçao B.V. (AVA Air) su representashon hurídiko a pidi pa suspendé e oudiensia ku tabata planiá pa dia 3 di mart. Den e oudiensia aki lo a trata e opheshon ku AVA Air a entrega kontra e desishon di Gobièrnu pa, basá riba un investigashon profundo, no konsedé un pèrmit ekonómiko na e kompania.

Segun representashon hurídiko di AVA Air, esaki ta nesesario pa motibu ku nan no a risibí sierto dokumento ku nan a pidi pe for di ministerio di VVRP. Sinembargo Ministerio di VVRP debidamente a invitá AVA Air i su representashon hurídiko pa bin tuma nota di kontenido di e dokumentonan aki na Ministerio di VVRP for di dia 17 di febrüari último. AVA Air ni su representashon hurídiko no a hasi uso di e oportunidat aki i ke bin deklará awor ku Ministerio di VVRP no ta pone e dokumentonan deseá na AVA su disponibilidat. Ta trata di e dokumentonan , konforme artíkulo 63 di Lei di hurisdikshon atministrativo.

Ministerio di VVRP a manda e petishon pa suspendé e oudiensia di AVA su representashon pa e Komishon di opheshon ku entretantu a bai di akuerdo ku e petishon di AVA pa suspendé e oudiensia te ku fin di aprel próksimo.