OM no ta inisiá investigashon penal relashoná ku keho kontra minister

WILLEMSTAD. – Ministerio Públiko a kaba di anunsiá ku nan no ta inisiá investigashon penal relashoná ku keho kontra ministernan. T’asina ku dia 20 di desèmber 2016 a drenta un denunsia na Ministerio Públiko (OM) Kòrsou relashoná ku posibel violashon di lei dor di (ex)minister Navarro i (ex)minister Jardim, respektivamente ministernan di Hustisia i Finansa. Esaki relashoná ku otorgamentu di un pèrmit pa e estudio ‘Bachelor in Policing’ na sr. Carmelia.

Sigun e denunsiantenan ámbos minister lo a hasí nan mes kulpabel na vários hecho kastigabel den Kódigo Penal manera violashon atministrativo (ambtsmisdrijf), manera entre otro maluso di funshon.

Ministerio Públiko a disidí pa na e momentunan aki no kondusí un investigashon penal relashoná ku e denunsia. Minister di Hustisia a manda e dossier 9 di desèmber 2016 pa Kontrolaria General pa e instansia aki husga e legitimashon i efektividat. Den e evaluashon aki Kontrolaria General ta konsiderá i husga e funshonamentu i integridat di pais Kòrsou i órganonan ku ta pertenesé na Gobernashon. Paralelo na esaki no a inisiá un investigashon penal.

Den e keho ta hasí menshon tambe di pago di soborno. Den e keho sinembargo no ta supstansia esaki p’esei no tin ningun punto konkreto pa esaki. P’esei, riba e punto aki, tampoko no ta bai inisiá un investigashon.