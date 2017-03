Pagatinu no ta solushoná sino skonde problema di pobresa

WILLEMSTAD.-

Sistemanan prepago di awa no ta solushoná a problema di pobresa. Esei di akuerdo ku e eks direktor di Aqualectra, sr. Anthon Casperson. Segun Casperson, na Kòrsou ya pa mas ku 30 aña nos a bin ta usa e sistema prepago (Pagatinu) di koriente. Na su opinion ya kaba tambe mas ku 30% di e klientenan di Aqualectra ta hasi uso di e sistema di konekshon aki. Hopi ta eksperensia e sistema aki komo hopi efikas, pasobra nan mes por mira kuantu koriente nan ta usando i asina nan por disidí di usa mas òf ménos aparatonan eléktriko.

Awor laga nos pensa bon. No ta sistema di Pagatinu ta duna nan e oportunidat aki, pero ta e aparato na muraya den kas ta duna e oportunidat aki pa e kliente mes por balotá su uso, i ora tin mester di mas koriente e por bai kumpra esaki 24/7. Pero e sistema di kobra aki pa e uso di koriente no a solushoná e problemátiko di pobresa den sosiedat, mas bien e sistema aki a skonde e pobresa pa nos no mir’é. Pasobra ora ku e famia no tin sèn, e por kumpra e koriente mas tantu posibel na plaka chikí, pero ora e sèn di luna kaba, e no por bai kumpra e koriente ei. Ku otro palabra e sistema di Pagatinu ni pa koriente, ni pa awa ta solushoná e problema di pobresa mes. Mas bien, manera un abestrus nos ta skonde e problema di pobresa pa nos no mira esaki.

Dos (2) sistema di prepago…?

Segun Casperson, el a tuma nota tambe ku e moshon den Staten ta urgi gobièrnu pa instruí Aqualectra pa bini ku sistema di Pagatinu pa awa mas lihé ku ta posibel. Den añanan ’80 na e pais di Sur Afrika diferente kompanianan a desaroyá e sistema di prepago pa koriente i hasi e sistemanan aki basta robusto i konfiabel. E tabatin di aber ku e pais su isolashon den mundu dor di nan sistema polítiko. E kambio den e pais aki, a pusha pa tur hende (kas di famia) tin koriente etc., kual a pone ku nan a desaroyá e produkto di prepago aki.

Nunka nan no tabatin e ambishon di realmente desaroyá e produkto aki tambe pa suministrashon di awa. E rason aki tin di aber ku awa na Sur Afrika i besindario hopi bes no ta skars, manera aki na Kòrsou. Ku otro palabra e situashon aki no a pone ku realmente a desaroyá un mes bon produkto di sistema di prepago pa awa, manera esaki ta di koriente. Defakto e situashon ei no a kambia masha kompará ku 10 aña pasá. Ku otro palabra, Parlamento no a solushoná e problema aki tampoko, dor di obligá Aqualectra pa bini ku sistema prepago pa awa mas pronto ku ta posibel. Lo bo bai haña bo e ora ei ku e ‘vendor’ mester tin 2 sistema diferente di Pagatinu pa e klientenan.

Hopi di e sistemanan prepago pa awa, no ta meskos ku esun di koriente. Akinan ta fichonan ku mester wòrdu hinka den e meter pafó di kas etc.

BTP&U formulá maneho…?

Segun Casperson, el a tuma nota tambe ku e moshon ta urgi gobièrnu pa instruí BTP&U pa bini ku maneho pa baha e tarifanan di awa i koriente aki na Kòrsou. Atrobe mester konstatá ku te awe nos no ta komprondé kon nos institutonan mester funshoná. BTP&U no por bini ku maneho kon ta baha tarifanan di awa i koriente. Esei mester ta parti di un maneho energétiko di pais, kual maneho te ku awe nos no konosé aki na Kòrsou. Si ta asina ku Aqualectra mester tin su plan tékniko di mas aña, i un di e metanan di e plan aki mester ta ku e suministro di awa i koriente mester ta mas barata ku ta posibel. E mester ta pagabel tambe pa e sosiedat.

BTP&U lo por ta responsabel pa e maneho regulatorio (esaki no ta maneho energétiko) di nos pais, pa kual afan, te ainda aki na Kòrsou nos no tin un lei ku ta regulá e reglanan di wega pa ku e merkado di e awa i koriente.

Ku otro palabra dor di manda BTP&U bai traha maneho pa redusí tarifanan di awa i koriente akinan, bo ta manda nan bai traha maneho ku aweró nan mes mester bai kontrolá esaki.