Sala di korte a shòk ora hues a relatá kon tata a paga sigaria den pechu di yu di 2 aña

WILLEMSTAD,- E hòmber dominikano Martin Brito di 33 aña ayera por a bai kas despues di a sinta 105 dia den prizòn pa maltrato i menasa ku morto. Brito ta keda akusá di a maltratá mama di su dos yunan menor i tambe menas’é ku morto. Tambe e ta keda akusá di a maltratá ámbos yu. Sala di korte a keda di shòk ora ku hues a trese dilanti ku mama di e yunan kende tin 20 aña a deklará na polis kuantu bes e hòmber tabata agredí nan i asta a paga sigaria den pechu di e yu di 2 aña. E dama a deklará ku konstantemente e tabata wòrdu morde pa e akusado i tambe tabata wòrdu bati ku moketa rònt su kurpa. E akusado a ninga tur e akusashonnan aki i a bisa ku hamas el a mishi ku e dama. El a puntra hues, kon e por kere ku e komo tata por hasi algu asin’ei ku su propio yu. Segun deklarashon di e dama, e hòmber ta kere ku e tin un otro hende i tabata hasi su bida imposibel. Despues ku el a bai fo’i kas, e hòmber a topa su tata i a manda un mensahe pe, bisando e ku e unda ku e hañ’e e lo mat’e. E dama a spanta pa motibu ku na aña 2003 e hòmber a keda kondená na un kastigu di 12 aña pa asesinato. Hues a bisa e akusado, ku tin deklarashon di un testigu ku a yega di bai traha na nan kas i a konta kon e dama a mustr’e mordénan na su barika. Tambe el a wak e sikatris riba pechu di e yu di dos aña di e sigaria ku e dama a bisa ku e hòmber a paga riba e yu su pechu. E testigu a bisa, ku nunka e no a mira pelea entre nan dos, pero si e dama víktima a kont’e kon e ta keda agredí regularmente pa e hòmber. E motibu ku e dama nunka a bai hasi un denunsia tabata paso e tabatin

miedu ku e hòmber ta mata e i su yunan. Ayera e akusado a bisa ku e tin hopi tempu sin mira su yunan. E no sa unda nan ta, paso for di dia ku el a kai sera e no a mira ni tende nada mas di nan. Brito a papia hopi di Dios ayera i a bisa ku Dios ta su testigu i ku Dios sa ku e no ta kulpabel di nada ku nan ta akus’é di dje. Segun akusado pa basta dia e tabata sinti ku e dama ta tum’e hasi, i el a bisa e dama pa bis’e kiko ta pasando. Segun Brito a surgi un diskushon entre nan di kual el a rabia bèrdat kue e dama tene i sakudié un poko duru. Pero hamas a agredié. Fiskal ta haña e akusashon probá i ta demandá e akusado na 12 luna inkondishonal kitando aresto preventivo. Hues den su veredikto a duna di konos’é ku úniko kos ku por ser probá ta e akusashon di menasa i maltrato kontra e dama. Pa loke ta trata e akusashon di e maltrato di e yunan menor i e sigaria ku lo a keda paga den pechu di e yu no tabatin nada konkreto ku por a probá esaki. Hues van den Enden ta kondená e akusado na 195 dia di kual 90 kondishonal ku un periodo di prueba di 3 aña mas guia di Reclassering, kitando e 105 dia nan ku e la sinta kaba. Pues ayera mes Brito a keda pone den libertat.