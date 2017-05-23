23 di aprel a kontrolá Luna Park Minimarket, Vreugdenhil Supermarket i Sherasil Minimarket

WILLEMSTAD – Djamars 23 di aprel MEO i tim multidisplinario a sostené algun kòntròl.
Durante e kòntròl nan aki a kontrolá entre otro pèrmit ekonómiko, indikashon di preis, preisnan di makutu básiko, “ettiquetering” i produkto nan pa ku fecha di vensementu.
Den oranan di mainta e tim a bishita Luna Park Minimarket na altura di Caracasbaai weg .Aki a deskubrí algun produkto ku no ta etiketá entre otro 44 Grand Bitter Melon, te di marka Pickwick, 137 halfvolle melk sin marka i ku no ta aparesé riba lista di Makutu Básiko.Tambe 5 pakete di Sugar Cookie di marka Betty Crocker ku no tabata etiketá konforme e regala nan stipulá.
Pa loke ta trata makutu básiko tabatin 4 produkto ku ta surpasá e preis stipulá. Entre otro pasta marka Gallo, cornflakes marka Country Barn i bonchi lima marka Camelia.
Mas aleu a deskubrí algun produkto ku a kaduká.
Den esakinan un palèt di Gatorade Lime/Orange ku a kaduká 23 di aprel 2017.
Banda di eproduktonan ariba menshoná a deskubrí 31 Crab Seafood di e marka Golden Sun ku a kaduká 1 di mei 2017, 35 bara di chukulati ku a kaduká fin di aprel 2017 i 1 cool whip di marka Kraft ku a kaduka 25 di febrüari 2017.
Seguidamente e tim multidisiplinario a bishitá Vreugdenhil Supermarket aki tambe a haña e siguiente produktonan ku a kaduká.
34 Cut Corn di marka Pictsweet ku a kaduká entre 27 di mart i 18 di mei, 8 keshi di marka Provolone Cheese ku a kaduká entre 18 di Novèmber i 9 di Sèptèmber 2016, 4800 coffee creamer ku a kaduká entre 10 febrüari i 5 mart 2017, Chocolate syrup di marka Nesquick ku a kaduká fin di mart 2017, 18 Pizza Sticks, 28 Part Pizza crisp crust 9 Pizza Rolls di marka Totino’s ku a kaduká entre 12 di aprel pa 22 di mei 2017, 2 Chocolade icecream di marka Shurfine ku a kaduká 6 di augustus 2016, 1 Gluten free cookie di marka Glutino ku a vense 22 di mei 2017 i por último 4 yògert di marka Mondelice ku a kaduká 17 di aprel 2017.
Aparte di e produktonan ku a vense no a deskubrí nada fuera di normal na Vreugdenhil Supermarket.
Mas den oranan di anochi MEO a hasi un kòntròl rutinario na Sherasil Minimarket.
Durante e kòntròl aki a deskubrí bendementu di number ilegal i pa e motibu aki a sera e minimarket pa maksimo 3 dia.
E kòntròl nan di MEO i tim multidisiplinario ta kontinuá e informashon nan pa ku esaki lo keda suministrá debidamente.

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