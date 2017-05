Banko Sentral ta spièrta konsumidónan pa ku monedanan virtual

WILLEMSTAD – Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (“CBCS”) ta alertá konsumidónan pa One Coin, One Life, One Life Banking System of kualke entidat relata na esakinan, mirando ku e entidatnan aki ta dil den monedanan virtual i no ta kai bou di supervishon di CBCS.

Tuma nota ku kompra, poseshon òf negoshi di monedanan virtual òf di otro unidatnan

digital di balor, tambe yamá monedanan kriptográfiko, tin hopi riesgo haltu mará na nan.

Ofresedónan di monedanan virtual no ta kai bou di supervishon ni di CBCS ni di otro

Entidat di Supervishon aki na Kòrsou i/o Sint Maarten i komo konsekuensia dje esaki

konsumidónan no tin protekshon legal usando monedanan virtual i ta kore un ríesgo mas

grandi di pèrdè nan sèn.

Pa mas informashon tokante moneda virtual, konsulta e wèpsait di Banko Sentral

http://www.centralbank.cw/warning-notice-virtual-currencies