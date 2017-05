Miembro di ret di gulidó di bolita ekstraditá pa Merka

WILLEMSTAD – Awe a ekstraditá e hòmber R.A. (Repúblika Dominikana, 25 sèptèmber 1962) pa Estádos Unídos. E hòmber A. a keda entrega na airopuerto Hato dor di funshonarionan di Team Krímen Organisá (DGC) na funshonarionan di US Marshalls di Estádos Unídos. Bou di kustodia di US Marshalls el a subi un avion spesial ku a bin Kòrsou pa e transpòrt pa Boston, Massachusetts.

Korte Komun di Hustisia a disidí 15 di mart 2016 positivamente riba e petishon di ekstradishon di Merka. Gobernador di Kòrsou seguidamente a deklará e ekstradishon atmisibel dia 25 di aprel 2017.

Hustisia di Estádos Unídos ta sospechá A. di ta forma parti di un organisashon di droga ku pa medio di gulidó di bolita ta transportá droga pa Estádos Unídos. Un otro sospechoso den e mesun kaso aki, A.D.R.-J. ya kaba a keda ekstraditá anteriormente dia 22 di novèmber 2016.

E ekstradishon a tuma mas tempu debí na e prosedura di kasashon ku a keda inisiá den e kaso aki. Korte Supremo a trata A. su kaso dia 14 di febrüari 2017. E petishon a keda rechasá pa Korte Supremo miéntras ku e otro sospechoso su petishon a keda rechasá for di 20 di sèptèmber 2016.

R.A. i A.D.R.-J. A keda detené na desèmber 2015 a base di un órden pa aresto di US District Court for the District of Massachusetts, esaki komo inisio pa e proseso di ekstradishon.