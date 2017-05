Strukturanan di Landhuis Sòrsaka ta sigui deteriorá

WILLEMSTAD. – Loke ántes tabata e elegantísimo Kas di Gezaghebber di Kòrsou na Landhuis Sòrsaka dia pa dia ta bai mas patras. EXTRA a spanta na momentu ku nos a tuma nota di e kondishon di e lugá den e fin di siman tras di lomba. For di pafó por a mira kon e lugá ta sigui deteriorá. Matanan a kuminsá tapa e murayanan, fèrf a kuminsá bai pa motibu di deterioro di e murayanan i na porta kaminda tabatin un bewaker ta sinta tambe por nota kon e lugá a bai atras. Ta realmente un tristesa pa mira kon un lugá kaminda nos dirigentenan máksimo a sinta durante hopi aña a bai asina atras. Es mas, no ta masha kla kiko ta e perspektivanan pa futuro. Anke EXTRA no a drenta paden, fásilmente por a hasi esei konsiderando ku no tin vigilansia mas na e lugá. E edifisio ta para putri meskos ku esun na Concordiastraat, sede di Bestuurscollege ku no opstante tur promesa, ketu bai ta para ketu sin moveshon.

Na aprel 2014 EXTRA a skibi ku a hinka hopi sèn di remodelashon di e lugá. Hasta a traha un kushina ultramoderno kompletamente nobo loke a pone ku e gastunan di remodelashon tabata altísimo. E intenshon original tabata pa e futuro Promé Ministernan di Kòrsou, for di 101010 bin ariba bai biba na e Lanthùis aki. Den práktika esei no a resultá.

Na 2015 a bin e idea pa bende e lugá riba merkado lokal komo ku Gobièrnu mes no tabatin sufisiente medio pa sigui mantené e lanthùis. Minister di e tempu ei Earl Balborda a anunsiá ku tabata trahando un “taxatie’rapport” pa asina buska un benta. Un di e kondishonnan di e benta tabata ku e lugá lo keda disponibel pa aktividatnan importante. A bin e remarke pa duna e lanthùis e kategoria di monumento protehá. Balborda a baha i no a tende nada mas.

Tabatin tambe un sugerensia di un eks-parlamentario pa hasi e lugá un Sentro Médiko. Segun e eks-parlamentario un sentro médiko den e área aki por akomodá tur e míles di pashènt den e área di Bándariba. Te awe niun proposishon a kristalisá di manera ku e lugá ta sigui deteriorá bai.