Atvertensia pa disturbio

WILLEMSTAD.- Servisio Meteorológiko ta pidi públiko pa keda sigui nan informashonnan di wer di aserka. *Siklon Tropikal Potensial Dos* a forma djadumingu atardi riba Osean Atlántiko i por bira un depreshon tropikal òf tormenta tropikal na kualke momentu. A emití atvertensia pa tormenta tropikal pa e islanan Barbados i St. Vincent and the Grenadines. Por lo pronto e sistema aki no ta un menasa pa nos isla, pero Servisio Meteorológiko Kòrsou ta sigui vigilá e disturbio aki ku hopi atenshon. Segun pronóstiko, e disturbio aki por bai influensiá wer den nos region durante di e siman aki, probablemente banda di djamars anochi i/o djárason mainta, ounke ta antisipá ku e lo debilitá den transkurso di djamars.

Si ta nesesario un kódigo hel lo wòrdu emitié pa e disturbio aki awe den dia. Ta rekomendá públiko en general pa sigui nos boletin nan di tempu aktualisá relashoná ku e sistema aki.

(*Den un konvenshon na prinsipio di 2017 National Weather Service a bin ku e opshon pa nombra “potensial” disturbionan tropikal, ku ta forma menasa pa paisnan den su serkania pero ku ainda no a alkansá e status ofisial di depreshon òf tormenta tropikal e apodo “Siklon Tropikal Potensial” sigui pa un number.)

Un otro disturbio aktivo riba parti nortwèst di Área di Karibe tambe tin hopi bon chèns di bira un siklon tropikal denter di próksimo dos dia. E sistema aki no ta di importansia pa nos isla.