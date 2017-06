‘Baul Party 2’ rekordando Gibi Djaoen

WILLEMSTAD.- E promé ‘Baul Party’ den Hòfi Sterke Yerke dia 1 di mei último a resultá un éksito, awor kuminsá prepará pa ‘Baul Party 2’ ku lo tuma lugá dia 8 di yüli próksimo.

Pa e di dos ‘Baul Party’ promotornan a kontratá Forsa 2 i dj Achi kende lo bai toka piesanan di Gibi Djaoen durante henter anochi.

Mirando ku Hòfi Markonia no tei mas, Hòfi Dell tampoko, promotornan a skohe pa bai e Hòfi di historia, Hòfi Pieters.

For di 8’or di anochi dj Achi lo kuminsá animá tokando piesanan di Gibi Djaoen so!.

Buska bo karchi pa dje forma ei bo no pèrdè e tremendo fiesta aki.