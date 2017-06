‘Cars 3’ a superá ‘Wonder Woman’ den su promé siman

LOS ANGELES, MERKA.- E pelíkula ‘Cars 3’ den su promé siman a superá ‘Wonder Woman’ kende pa tres siman largu tabatin e promé posishon pa loke ta trata pelíkulanan mas takiyero na Merka i Canada.

Kálkulonan a duna ku Cars a logra un entrada di 53.5 mion di dòler, loke ta e peor debut di e serie tumando na konsiderashon ku ‘Cars’ a kuminsá ku 60.1 mion di ‘Cars 2’ ku 66.1 mion na entrada.

‘Wonder Woman’ den su di tres siman tabatin un entrada di 40.8 mion, loke a pone ku el a akumulá 274.6 mion den tres siman.

Na di tres lugá a keda ‘All Eyez on Me’ ku 27.1 mion, # 4. ‘The Mummy’ ku 13.9 mion, # 5. ’47 meters down’ ku 11.5 mion, # 6. “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, 8.5 mion; # 7. “Rough Night”, 8.1 mion; # 8. “Captain Underpants: The First Epic Movie”, 7.4 mion; #9. “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, 5 mion i # 10. “It Comes At Night”, 2.6 mion.