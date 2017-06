Demanda di 200 ora di kastigu di trabou pa Sra. Constancia

WILLEMSTAD.- Awe mèrdia 21 di yüni 2017 Fiskal di Ministerio Públiko (OM) Kòrsou a hasi un demanda den Korte di 200 ora di kastigu di trabou di kual 60 ora kondishonal, 2 aña proeftijd i 2 aña “ontzetting uit ambt” kondishonal.

Esaki den kaso penal kontra sra. Jacintha Constancia relashoná ku maltrato dia 23 di febrüari 2017 den Parlamento di Kòrsou. Ta akusá sra. Constancia di maltrato na unda el a dal miembro di Parlamento sra. Gisele Thijsen-McWilliam den su kara kousando entre otro ku su nanishi a sangra. Tambe ta akusá e sospechoso di a menasá miembro di Parlamento sra. Elsa Rozendal. Ámbos víktima a entregá denunsia na Landsrecherche kontra e sospechoso.

Segun Fiskal no tin base pa e pensa ku sra. Constancia por defendé su mes riba inmunidat den Parlamento. Maltrato no ta kai bou di lei di inmunidat. No ta konosí ainda si Wes ta duna veredikto mesora awe, of riba un otro fecha despues. Mas aweró ta bai tin klaridat riba esaki.