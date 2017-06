Jay Z e promé artista di ‘Hip Hop’ pa wòrdu elevá den ‘Songwriters Hall of Fame’

MERKA.- Ayera nochi e rapper, Jay Z a bira e promé artista di ‘Hip Hop ku a wòrdu elevá den e ‘Hall of Fame’ di kompositornan. Jay Z no tabata presente na e evento ku a tuma lugá na New York, esaki debí ku próksimamente e tin ku yama bon biní na nasementu di su yunan, ohochi, ku su kasá Beyonce.

Na su lugá e CEO di Warner/ Chappell Music, Jon Platt, a aseptá e galardon.

E ‘highlight’ dje introdukshon tabata e ‘video speech’ di eks presidente di Merka, Barack Obama. Barack di forma elokuente a papia di su amigu, kende pa promé biaha tabata riba e lista di votashon pa Hall of Fame, durante di su spich, indikando entre otro ku e ta kere ku e ta e úniko presidente ku ta skucha e músika di Jay Z den ‘Oval Office’. Na final di su spich na un manera chistoso Barack a indiká ku nan tur dos tin un kasa ku ta muchu mas popular ku nan.

Jay Z di su banda a gradisí tur hende ku tabata un inspirashon pe ku un mensahe di Twitter. Jay Z awor no tin solamente 21 galardon di Grammy pero e ta den e ‘Hall of Fame’ di kompositornan.

Otronan ku huntu ku Jay Z a keda elevá den e ‘Hall of Fame 2017’ tin entre otro Kenneth ‘Babyface’ Edmonds i Peter Cetera di ‘Chicago’.