Kontrol awe mainta na Hato riba esnan ku debe but

WILLEMSTAD – Ministerio Públiko a kaba di anunsiá ku awe henter dia tin kontrol na airopuerto Hato riba kobransa di but. Esnan ku but habri no por biaha. Akshon a kuminsá kaba for di mainta trempan. Funshonarionan di OM ta tene kontrol. Vários pasahero, 10 te na e momentunan aki, ya kaba a keda halá un banda. Notabel ta ku tur a paga mesora pa por kontinuá nan biahe. OM Kòrsou ta kòrda tur siudadano pa paga nan but na ofisina di Paga Bo But riba Waaigat durante ora di ofisina pa evitá problema. Esaki ta un promé akshon den mas ku lo sigui próksimamente.