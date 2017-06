Sera konosí ku ‘ONE’ – “One New Experience”

WILLEMSTAD.- Ayera nochi na Riffort Village a tuma lugá e presentashon ofisial di e proyekto musikal ku ta karga e nòmber, ‘ONE – One New Experience’.

Fo’i momentu ku e proyekto musikal a kuminsá dal su promé stapnan fanátikonan di e diferente kantantenan ku ta formá parti di ONE a kuminsá demostrá un entusiasmo sin ni sikiera a skucha e promé tononan musikal dje banda.

Kiko ONE ta para pe?

ONE ta un proyekto musikal ku a nase for di e gritu eksistente pa algu distinto den farándula aki na Kòrsou. ONE lo brinda un variedat di músika di diferente género. For di Salsa, Merengue, Bachata, Zouk, Ritmo Kombiná i Urban.

Loke ta hasi ONE diferente ta e aspekto ku otro kantantenan ta bon bini pa djòin nos kantantenan den kolaborashon musikal. E focus di ONE ta pa krea i mantené un sinergia musikal entre artistanan den farándula di Kòrsou i Reino Ulandes.

ONE ta kla pa brinda un variedat di músika riba un nivel indiskutibel, kaminda e talento di e artista ta para sentral. Elite Productions di Aruba huntu ku ‘One Million Productions’ di Kòrsou a uni forsa pa por krea algu diferente.

OUV

Un otro proyekto di ONE ta OUV ku ta para pa ‘One Urban Vibes’. Mas informashon tokante di OUV lo sali pronto.

DEBUT

ONE lo debutá dia 8 di yüli na Aruba huntu ku Buleria. E eskoho pa realisá e debut na Aruba ta enkonekshon ku e di tres aniversario di Buleria.

Dia 15 di yüli ONE lo presentá un konsierto grandi pa e dushi pueblo di Kòrsou, sigui pa e debut di ONE na Boneiru ku lo tuma lugá dia 5 di sèptèmber 2017.

SIGUI ONE

Sigui ONE via e sistema di retnan sosial, Facebook i Instagram: “OneCuraçaoMusic” pa e delaster desaroyonan relashoná ku ONE. ONE tei pa tur hende, sin ekskluí niun género. Pueblo di Kòrsou, Aruba, Boneiru i Ulanda…..We are ONE!

Just…….One New Experience!