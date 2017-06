YES Carnival Group ku tremendo “Krioyo Food Day”

WILLEMSTAD.- YES Carnival Group ta full den preparashon pa nan partisipashon pa loke ta Marcha Hubenil 2018. Pa partisipá den nos Marcha Hubenil, tin gastunan ku mester keda kubrí. Pa logra esaki YES Carnival Group mañan, djasabra promé di yüli 2017, ta bai tin un tremendo fundraising kaminda ku lo bende kuminda krioyo manera, bakiou, kolo stobá, yambo i tambe galiña stobá, kual e kuminda nan ta keda sirbí ku funchi, tutu òf aros di manera ku nan por rekoudá fondo pa asina baha nan gastu nan pa loke ta Kòrsou su Karnaval 2018.

E aktividat aki ta tuma lugá na Schipbeekstraat 4, djis patras di kaminda ántes tabata panaderia Bon Pan na Suffisant. Alabes direktiva di YES Carnival Group ke hasi un yamada na mayornan di e partisipantenan eksistente pa pasa i yena nan formulario di inskripshon. Pa esnan ku ta interesá den karchi òf informashon por tuma kontakto ku e siguiente number nan 661-3183, 566-0755 òf 684-5484. Bin kome barika yen serka YES Carnival Group i kuminsá selebrá nos dia di Bandera. Felis dia di bandera na pueblo di Kòrsou kompletu di parti YES Carnival Group.